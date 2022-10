ORF-„Pressestunde“ mit Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

Am 30. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die teilweise Unterbringung von Asylwerbern in Zelten lässt in mehreren Bundesländern die Wogen hochgehen. ÖVP-Innenminister Karner hält dies für eine „sinnvolle Lösung“. Was hält die Direktorin einer der größten Sozialorganisationen des Landes davon? Die Asylzahlen sind unterdessen stark im Steigen begriffen, wie soll die Politik damit umgehen? Gleichzeitig macht die Teuerung den Österreicherinnen und Österreichern weiter zu schaffen. Wie kann die Diakonie die Teuerung am besten abfedern – was muss die Politik tun? Außerdem steht Österreich vor einem weiteren Corona-Winter – wie können die personellen Engpässe, etwa in der Pflege, überwunden werden?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 30. Oktober 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Johanna Hager

„Kurier“

und

Claudia Dannhauser

ORF

