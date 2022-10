„Sport am Sonntag“ mit Weltmeister Miroslav Klose live im Studio

Am 30. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 30. Oktober 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Miroslav Klose – der Weltmeister live im Studio

Der WM-Rekordtorschütze und Altach-Coach über sein Trainer-Debüt im Profifußball, den Aufwärtstrend seiner Mannschaft und seine neue Heimat Vorarlberg.

Höll, Walkner und Hämmerle – gemeinsam gefangen im „Escape Room“ Die Mountainbike-Weltmeisterin Valentina Höll, der Rallye-Dakar-Star Matthias Walkner und der Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle auf einem Horror-Trip im Geisterhaus.

Mit Langlauf-Ass Teresa Stadlober in der Geisterbahn

Die Steirerin über ihre sensationelle Olympia-Bronzemedaille, die Verletzung während der Saisonvorbereitung und ihre Ziele im WM-Winter.

Ski alpin – der schwierige Start in den WM-Winter

Rennabsagen, Schneemangel, eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten – der Saisonstart verläuft alles andere als nach Plan.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at