Stocker: „Immer mehr SPÖ-Landesparteien distanzieren sich von Rendi-Wagners laschem Asylkurs“

Der von Dornauer verneinte Widerspruch zur Linie der Bundes-SPÖ ist offenkundig

Wien (OTS) - „Immer mehr SPÖ-Landesparteien distanzieren sich von Rendi-Wagners laschem Asylkurs. Es ist noch nicht lange her, dass Parteivorsitzende Rendi-Wagner deutlich zu Protokoll gegeben hat, dass sie keine Asylkrise sieht. Währenddessen sind es aber ihre roten Kollegen in den Ländern, die den Ernst der Lage doch erkannt haben und sich, wie die Volkspartei, rasch wirksame Gegenmaßnahmen der EU erwarten. Der von Dornauer verneinte Widerspruch zur Linie der Bundes-SPÖ ist offenkundig“, so der Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, Christian Stocker, bezugnehmend auf die Forderungen des Tiroler SPÖ-Chefs Dornauer nach einem restriktiven Asyl-Kurs.

„Es wird spannend sein, zu beobachten, ob sich mit dem Abgang von Nationalratsabgeordneter Nurten Yilmaz, einer Befürworterin von Rendi-Wagners laschem Migrationskurs, die kritischen Stimmen in der Partei mehren werden. Landeshauptmann Doskozil und Landeshauptmann-Stellvertreter Dornauer sind jedenfalls zu zentralen Gegenspielern Rendi-Wagners geworden, insbesondere in Asylfragen. Eines steht fest: Die Bundes-SPÖ und insbesondere ihre Vorsitzende hat aus 2015 nichts gelernt“, betont Stocker abschließend.

