SPÖ-Deutsch zu türkis-grünem Show-Ausflug nach Abu Dhabi: „Maximale Inszenierung für minimales Ergebnis“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer fordert Regierung auf, Kosten für PR-Reise und Flug mit Privatjet unverzüglich offenzulegen

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik am „türkis-grünen Show-Ausflug nach Abu Dhabi“ übt heute, Freitag, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Mit Bundeskanzler Nehammer, Finanzminister Brunner und Energieministerin Gewessler sind gleich drei türkis-grüne Regierungsmitglieder in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen, um eine Absichtserklärung über die Lieferung einer Schiffsladung Flüssiggas zu vereinbaren“, so Deutsch, der betont, dass die Regierung schon wieder „maximale Inszenierung für ein minimales Ergebnis“ betreibt. Denn: „Die von Nehammer bejubelte LNG-Lieferung, die vertraglich nicht fixiert ist, entspricht einem Bruchteil der von Österreich benötigten Jahresmenge und soll erst für den Winter 2023/2024 geliefert werden“, sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der die hohen Spesen für den Regierungs-Ausflugs nach Abu Dhabi kritisiert. Deutsch fordert ÖVP und Grüne auf, die Kosten für die PR-Reise mitsamt Flug im Privatjet unverzüglich offenzulegen. ****

„Die Reise nach Abu Dhabi hat wieder nur Absichtserklärungen gebracht“, sagt Deutsch und kritisiert, dass die türkis-grüne Regierung der Bevölkerung Sand in die Augen streut. „Show, Inszenierung und Prahlerei sind der Regierung wichtiger als die nachhaltige Absicherung der Energieversorgung.“ Statt mit leeren Ankündigungen und deplatzierten Jubelmeldungen über Verträge, die erst geschlossen werden müssen, um sich zu werfen, solle die Regierung endlich in der Realität ankommen und ihr Scheitern eingestehen: „Die türkis-grüne Regierung ist am Ende. Es ist höchste Zeit für Neuwahlen!“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/bj

