WorldSkills 2022 in Luzern: Österreichs Gastgewerbe erzielt Top-Platzierungen

WKÖ-Gastronomie und Hotellerie freuen sich über Erfolge bei den 46. Berufsweltmeisterschaften

Wien (OTS) - Die gastgewerblichen Fachverbände in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) freuen sich über das großartige Ergebnis ihrer entsandten Fachkräfte bei den 46. WorldSkills, den Berufsweltmeisterschaften in Luzern. Nachdem Carina Warisch bereits im Bereich Rezeption die „Medallion for Excellence“ erkämpfen konnte, gibt es nun auch Auszeichnungen für die hervorragenden Leistungen in den Bereichen Restaurant Service und Küche.

Natalie Fehringer, Vienna Marriott Hotel (Wien) konnte sich in der Kategorie Restaurant Service trotz der sehr starken internationalen Konkurrenz die „Medallion for Excellence“ erkämpfen. Im Bereich Küche sicherte sich Christoph Guggi vom Bärenwirt in Hermagor (Kärnten) aufgrund seiner bemerkenswerten Leistungen ebenfalls eine „Medallion for Excellence“.

Mario Pulker und Johann Spreitzhofer, die Obleute der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie in der WKÖ, gratulieren den Teilnehmer:innen: „Unser Nachwuchs hat mit bemerkenswertem Einsatz bei den WorldSkills wieder bewiesen, wie hochwertig die Ausbildung im österreichischen Gastgewerbe ist. Die nun offiziell ausgezeichneten Leistungen unserer Teilnehmer:innen bestätigen den Erfolg unseres dualen Ausbildungssystems.“

Gerold Royda, Bundesausbildungsexperte der gastgewerblichen Fachverbände, ist besonders stolz auf die herausragenden Leistungen von Warisch, Fehringer und Guggi, denen es gelungen ist, „dass sich ein kleines Land wie Österreich in der Welt so toll präsentiert“. Nach einer längeren pandemiebedingten Pause finden die WorldSkills-Bewerbe aktuell weltweit in 15 Destinationen an rund 25 Austragungsorten in Europa, Nordamerika und Ostasien statt. „Alle drei Teilnehmer:innen der gastgewerblichen Berufe haben in der Schweiz tolle Leistungen abgeliefert und können stolz auf sich sein. Die Medaillions sind der verdiente Lohn für den großartigen Einsatz und die große Leidenschaft für den Beruf. Wir freuen uns enorm über den internationalen Erfolg unserer jungen Talente“, sind sich die Branchenvertreter Mario Pulker und Johann Spreitzhofer einig. (PWK439/ES)

