ORF III am Wochenende: Otto Schenks Inszenierung von „Der Liebestrank“ in „Erlebnis Bühne LIVE“ aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: Premiere für drei neue Folgen „Wahre Verbrechen“ über den Saliera-Raub, die Palmers-Entführung und „Die Akte Harald Sassak“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt am Samstag, dem 29. Oktober 2022, ab 20.15 Uhr die Reihe „Wahre Verbrechen“ mit drei Premieren fort – über den Raub der Saliera aus dem Kunsthistorischen Museum, über die Entführung von Walter Michael Palmers und über den Raubmörder Harald Sassak. Am Sonntag, dem 30. Oktober, präsentiert „Erlebnis Bühne LIVE“ aus der Wiener Staatsoper Otto Schenks Inszenierung von Gaetano Donizettis „Der Liebestrank“.

Samstag, 29. Oktober

Im Hauptabend am Samstag, dem 29. Oktober, porträtiert die ORF-III-Sendereihe „Wahre Verbrechen“ vier österreichische Kriminalfälle der vergangenen Jahrzehnte. „Die Akte Saliera“ (20.15 Uhr) erzählt von dem wohl spektakulärsten Kunstdiebstahl Österreichs:

Dem Raub der Saliera aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien und den folgenden Ermittlungsarbeiten und Lösegeldforderungen, die den damaligen KHM-Direktor Wilfried Seipel bis nach Italien lotsen. Erst 2006 taucht die Saliera plötzlich wieder auf. „Die Akte Palmers“ (21.05 Uhr) rekonstruiert die Geschehnisse rund um die Palmers-Entführung. Im November 1977 wird der 74-jährige Walter Michael Palmers entführt. Fast 100 Stunden dauert es, bis er befreit wird. Für die österreichische Sicherheitspolitik bedeutete der Fall eine entscheidende Wende: Das heutige Einsatzkommando Cobra wird gegründet und die Antiterrorpolitik nimmt ihren Anfang. „Die Akte Harald Sassak“ (21.55 Uhr) rund um den „Gasmann“ ist die dritte Neuproduktion des Abends. Im Wien der 1970er Jahre treibt der Raubmörder Harald Sassak sein Unwesen. Als Gasmann verkleidet verschaffte er sich Zutritt zu den Wohnungen seiner Opfer und füllt als „Würger von Wien“ die Titelblätter der Zeitungen. Den besonderen Talenten einer älteren Frau ist es zu verdanken, dass er schließlich überführt wird. „Die Akte Blauensteiner“ (22.45 Uhr) über die sogenannte „Schwarze Witwe“ Elfriede Blauensteiner beschließt den Abend.

Sonntag, 30. Oktober

Am Vormittag steht am Sonntag, dem 30. Oktober, im Rahmen von „ORF III LIVE“ ein „Katholischer Gottesdienst aus Laa an der Thaya“ (10.00 Uhr) auf dem Programm. Im Hauptabend überträgt ORF III im Rahmen von „Erlebnis Bühne LIVE“ aus der Wiener Staatsoper die Otto Schenk-Inszenierung von Gaetano Donizettis „Der Liebestrank“ (20.15 Uhr). Die schon zu Donizettis Lebzeiten äußerst beliebte Opera buffa handelt von dem jungen Bauern Nemorino, der in die reiche Gutsbesitzerin Adina verliebt ist und sie mithilfe eines Liebestranks des Hochstaplers Doktor Dulcamara für sich gewinnen will. In den Hauptrollen singen Maria Nazarova als Adina und Bogdan Volkov als Nemorino. Otto Schenks Inszenierung verbindet wie kaum eine andere Heiterkeit und Dramatik zu einem Happy End in der Liebe.

