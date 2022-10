FPÖ – Hafenecker: Ein Aus für Verbrenner per 2035 kommt einer technologischen Steinzeit gleich

Überprüfung des Entscheides im Jahr 2026 ist letzte Chance, unser entwicklungstechnisch hochentwickeltes Europa zu retten

Wien (OTS) - Die Europäische Union hat sich gestern auf ein Gesetz geeinigt, das den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 verbieten soll. Ab dann dürfen nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden. Für den freiheitlichen Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA verheißt dieser Schritt nichts Gutes: „Ein Aus für Verbrenner per 2035 kommt einer technologischen Steinzeit gleich. Einerseits hat der moderne Verbrennungsmotor heute einen Schadstoffausstoß, der fast zu vernachlässigen ist und prinzipiell im Betrieb sauberer ist als die Herstellung eines Elektrofahrzeuges mit seinen Batterien. Anderseits wird jeder Motoren- und KFZ-Produzent nun seine Forschungen und Entwicklungen sofort einstellen.“

„Aber nicht nur, dass wir uns in eine technologische Wüste begeben, so bedeutet dieser strikte Weg eine Ausbeutung rohstoffreicher aber in der Regel armer Länder. Bereits heute ist Kinderarbeit beim Abbau von Kobalt und Lithium fast ‚internationaler Standard‘. Auch ist das Greenwashing von Atomenergie bezeichnend für eine grüne Politik von verblendeten linkslinken Ideologen, die an die politische Oberfläche gespült wurden und nun ihre bürgerfeindlichen Gelüste ausleben. Es scheint fast so, als ob nun grüne Politiker zu Erfüllungsgehilfen der internationalen Atomlobby mutierten“, so Hafenecker.

Es bewirke auch relativ wenig, wenn die Europäische Union aus der Produktion von Verbrennungskraftmotoren aussteige und die restliche Welt fröhlich diese weiterproduziere. „Der einzige Weg, eine umweltgerechte Mobilität aufrecht zu erhalten, ist in die Weiterentwicklung von Motoren und alternativen Treibstoffen wie Wasserstoff und E-Fuels zu investieren. Es ist nur zu hoffen, dass die Bevölkerung Europas bis zum Jahr 2026 dieses üble Spiel der Heuchler und Lobbyisten durschaut. Denn in diesem Jahr soll die gestrige Entscheidung überprüft werden. Das ist die letzte Chance, unser entwicklungstechnisch hochentwickeltes Europa zu retten“, betonte Hafenecker.

