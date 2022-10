„Orientierung“: Schrei nach Frieden – internationales Treffen in Rom

Am 30. Oktober um 12.30 Uhr in ORF 2

Sandra Szabo präsentiert im ORF-Religionsmagazin „Orientierung" am Sonntag, dem 30. Oktober 2022, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schrei nach Frieden: Internationales Treffen in Rom

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie konnte es heuer wieder stattfinden: das große, von der katholischen Gemeinschaft Sant' Egidio organisierte Friedenstreffen. Von Sonntag bis Dienstagabend wurde in Rom unter dem Titel „Schrei nach Frieden“ diskutiert, der Krieg in der Ukraine war eines der Hauptthemen. Politiker/innen, Intellektuelle und Kulturschaffende aus 40 Ländern beteiligten sich am Treffen. Zum Abschluss am Dienstag gab es ein Friedensgebet mit Papst Franziskus im Kolosseum. Bericht: Cornelia Vospernik

Jägerstätter-Wallfahrt: Gewissensentscheidungen in Kriegszeiten

Vor 15 Jahren, am 26. Oktober 2007, wurde Franz Jägerstätter seliggesprochen. Der Bauer und Familienvater aus St. Radegund im Innviertel hatte sich aus Glaubensgründen geweigert, für das Nazi-Regime in den Krieg zu ziehen. 1943 wurde er wegen „Kriegsdienstverweigerung“ und „Wehrkraftzersetzung“ hingerichtet. Seit mehr als zehn Jahren finden sich am 26. Oktober viele von Jägerstätter bewegte Gläubige zur Wallfahrt zum Richtberg-Taferl oberhalb des Traunsees ein – so auch heuer. Die Wallfahrt geht auf eine Initiative der Jägerstätter-Biografin Erna Putz zurück und wurde heuer von jungen Frauen unter dem Motto „Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens“ gestaltet. Bericht: Peter Beringer

Bis zur letzten Minute: Hospiz- und Palliativpflege bei den Elisabethinen in Graz

Etwa 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind vor ihrem Lebensende auf spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung angewiesen. Das Krankenhaus der Elisabethinen in Graz ist eine jener Einrichtungen, die eine solche Pflege anbieten. Menschen mit unheilbaren Erkrankungen werden hier nicht nur medizinisch, sondern vor allem auch psychisch und sozial gepflegt und unterstützt. Viele werden bis zur letzten Minute beim Sterben begleitet. Mit dem im Jänner in Kraft getretenen Sterbeverfügungsgesetz sollte auch die Hospiz- und Palliativversorgung bundesweit stark ausgebaut werden. Wie sieht es mit der Umsetzung aus? Bericht: Konstantin Obermayr

Bischof Chalupka: Politische Kehrtwende notwendig

„Es kann nicht sein, dass über die politische Moral nur Gerichte entscheiden“, meint der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka. Man sei an einem Wendepunkt, jetzt wäre eine große Kehrtwende notwendig, sagt er angesichts der politischen Kultur in Österreich im Interview anlässlich des bevorstehenden Reformationstages. Aktuell befinden sich die evangelischen Kirchen im „Jahr der Schöpfung“. Der evangelisch-lutherische Bischof unterstreicht, dass man als Organisation bis 2035 klimaneutral werden wolle. „Das ganze Interview“ ist am Reformationstag, dem 31. Oktober, ab 9.30 Uhr in ORF III zu sehen. Bericht: Sandra Szabo

