„Hohes Haus“ über den Streit um Migranten

Am 30. Oktober um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 30. Oktober 2022, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Streit um Migranten

Die vom Innenministerium aufgestellten Zelte für Flüchtlinge lassen die Wogen hochgehen. Während Zelte in großen Flüchtlingslagern andernorts auf der Welt gang und gäbe sind, stehen sie in Österreich für politische Blockaden und den Streit zwischen Bund und Ländern. Weil die Bundesländer zu einem großen Teil nicht die vereinbarte Quote an Migranten aufnehmen, ließ der Bund jetzt kurzerhand Zelte aufstellen, was neuen Widerstand hervorrief. Susanne Däubel über die Hintergründe.

Gast im Studio ist Reinhold Einwallner, Sprecher für Asyl und Innere Sicherheit der SPÖ.

Schutz vor Angriffen

Jetzt – vor dem Winter – ist die Energieversorgung das politische Thema der Stunde. Wladimir Putin setzt gegen die Ukraine konventionelle Waffen und gegen die EU die Energie-Abhängigkeit als politische Waffe ein. Fachleute rechnen Putin auch die Sabotageakte an den Gasleitungen in der Ostsee zu. Auch durch Cyberangriffe kann die Energieversorgung ausgeschaltet werden, daher will die EU jetzt mehr Tempo beim Schutz kritischer Infrastruktur machen. Ein Beitrag von Fritz Jungmayr und Robert Zikmund.

Letzte Gelegenheit

Nach einer Pause von zwei Jahren, die von Corona-Verboten geprägt waren, durfte heuer auch das Parlament am Nationalfeiertag wieder einen Tag der offenen Tür abhalten. Das Interesse des Publikums war groß, war es doch die letzte Gelegenheit, die Räume des Parlaments im Ausweichquartier in der Hofburg zu besichtigen. Claus Bruckmann hat sich unter die Besucherinnen und Besucher gemischt.

