Tanja Graf: Der SPÖ ist die Energiesicherheit der Menschen im Land nichts wert

ÖVP-Energiesprecherin: Bundesregierung sichert mit LNG-Lieferung Gasversorgung für 65.000 Haushalte

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der SPÖ ist die Energiesicherheit der Menschen nichts wert. Anders kann man das pauschalisierte Schlechtreden der Sozialdemokratie nicht verstehen“, zeigt sich ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf entsetzt über die Haltung der SPÖ zur Energieversorgung in Österreich. Die Bundesregierung habe erst gestern in Abu Dhabi mit einem Abkommen einen Teil der Gasreserven für die Heizsaison 2023/2024 gesichert. „Nimmt man an, dass Österreich das LNG – also das Flüssigerdgas – mit einem Schiff mit einem gängigen Fassungsvermögen von rund 140.000 Kubikmeter Flüssiggas bekommt, dann können daraus durch die Regasifizierung rund 1 TWh Gas extrahiert werden. Mit diesem Gas können rund 65.000 Haushalte ein Jahr versorgt werden. Das als gering zu bezeichnen, ist leicht als missgünstiger SPÖ-Versuch zu entlarven, diesen Erfolg der Bundesregierung kleinzureden“, so die Abgeordnete.

Es sei schlicht und einfach unglaublich, dass die SPÖ die Energiesicherheit „als politischen Spielball missbraucht. Die SPÖ wäre gut beraten, auf den Pfad der konstruktiven Mitarbeit zurückzufinden“, hält Graf fest, die abschließend sagt: „Denn unsere Verantwortung als Volksvertreter – ungeachtet welcher Partei – ist es, Politik für die Bevölkerung zu machen und diese in den gerade so herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Dieser Verantwortung kommen die Regierungsparteien nach – die SPÖ einmal mehr nicht.“ (Schluss)

