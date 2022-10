„Tage, die es nicht gab“ im doppelt spannenden Finale

ORF-1-TV- und -Streaming-Hit mit zwei neuen Folgen am 31. Oktober

Wien (OTS) - Wo ist Miriam damals hingefahren? Und was ist wirklich geschehen? Ins große Finale starten Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl am ORF-1-Serienmontag, dem 31. Oktober 2022 – und das wird wieder doppelt spannend, wenn um 20.15 und 21.10 Uhr zwei Folgen des ORF-1-Serien-Events auf dem Programm stehen. Aber so viel ist sicher: Irgendwann kommt alles ans Licht.

Mit einer Nachnutzung von 84.000 bzw. 51.000 Zuseherinnen und Zusehern konnten übrigens auch die dritte und vierte Episode (17. Oktober, 20.15 und 21.10 Uhr) noch einmal kräftig zulegen: Die Reichweiten der ersten beiden Episoden stiegen damit durchschnittlich auf 541.000 (bei einem Marktanteil von 17 Prozent) bzw. 524.000 (bei einem Marktanteil von 18 Prozent) an; im Schnitt erreichte die Doppelfolge 533.000 Zuschauer/innen bzw. Marktanteile von 18 Prozent bzw. 17 Prozent beim jungen Publikum (12–29 und 12–49).

Mit u. a. Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat, Franziska Hackl, Sissy Höfferer, Tobias Resch, Andreas Lust, Stefan Pohl, Wanja Mues, Rick Kavanian, Etienne Halsdorf, Niobe Eckert, Jutta Speidel und Harald Krassnitzer; Regie: Mirjam Unger; Drehbuch: Mischa Zickler

Folge 7 (Montag, 31. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Bei den Ermittlungen von Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) gibt es plötzlich neue Hinweise zu den Geschehnissen am Paulsdamm. Oder führen auch die wieder in eine Sackgasse? Als Christianes (Franziska Hackl) Buch erscheint, ist das eine neue Prüfung für ihre Beziehung zu Philipp (Stefan Pohl). Währenddessen erkennt Doris (Diana Amft), dass sich ihr Konflikt mit Berta (Jutta Speidel) nicht so bald lösen wird, und sucht sich deshalb ein neues Betätigungsfeld – allerdings sehr zum Leidwesen von Sebastian (Rick Kavanian). Sarahs (Niobe Eckert) Betätigungsfeld hingegen scheint Olivier (Etienne Halsdorf) zu sein, der sich wiederum einen Machtkampf mit dem Direktor des „Sophianum“ liefert. Als Inès (Jasmin Gerat) wegen dieses Vorfalls in die Schule muss, trifft sie dort auf Miriam (Franziska Weisz). Den beiden Frauen ist klar: Miriam muss jetzt eine Lösung mit Joachim (Andreas Lust) finden, sonst bleiben sie und die Kinder auf der Strecke. Dafür ist ihr fast jedes Mittel recht. Und Inès trifft mit ihrem Mann Etienne (Wanja Mues) eine radikale Entscheidung.

Folge 8 (Montag, 31. Oktober, 21.10 Uhr, ORF 1)

Die Situation zwischen Miriam (Franziska Weisz) und Joachim (Andreas Lust) eskaliert. Inès (Jasmin Gerat) und Etienne (Wanja Mues) bleiben trotz schlechten Gewissens bei ihrer Entscheidung, und Inès nutzt die Möglichkeit, ihre Ehe zu retten. Olivier (Etienne Halsdorf) findet bei Sarah (Niobe Eckert) Unterschlupf, aber dafür muss er sein Leben auf die Reihe bekommen. Christiane (Franziska Hackl) und Philipp (Stefan Pohl) finden endlich einen Weg, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Nach Bertas (Jutta Speidel) Unfall hat Doris (Diana Amft) allerdings ganz andere Sorgen: Berta macht ihr ein Geständnis. Als Miriam das Gefühl hat, endlich wieder alles im Griff zu haben, setzen die Ermittler/innen Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) zur finalen Aufklärung des Falls Paulitz an. Oder gibt es hier tatsächlich noch ein weiteres Geheimnis?

„Tage, die es nicht gab“ ist eine Koproduktion von ORF und Degeto GmbH, hergestellt von MR-Film im Auftrag von ORF, MDR und ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend.

