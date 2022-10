Toto: Dreifachjackpot bei 13er und 12er – 20.000 bzw. 11.000 Euro warten

Jackpot-Verlängerung auch in den ersten beiden Torwette Rängen

Wien (OTS) - Beide Toto Jackpots, also sowohl jener beim Dreizehner als auch jener beim Zwölfer, gehen gemeinsam in die dritte Runde. Denn es hat zuletzt erneut – zum dritten Mal in Folge – weder einen Tipp mit 13 richtigen Vorhersagen noch einen mit zwölf gegeben.

Damit geht es um zwei Dreifachjackpots, wobei im Dreizehner Topf rund 20.000 Euro liegen werden, und im Zwölfer-Pot rund 11.000 Euro.

Parallel gehen auch die Jackpots in den ersten beiden Torwette Rängen. Da es abermals weder fünf noch vier richtige Ergebnisse gegeben hat, warten hier zwei Doppeljackpots.

Annahmeschluss für die Runde 43B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 43A

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 12.384,95 – 20.000 Euro warten 3fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 6.687,87 4 Elfer zu je EUR 137,70 45 Zehner zu je EUR 24,40 92 5er Bonus zu je EUR 4,90

Der richtige Tipp: 2 1 X 2 2 / 1 1 1 2 X X X 1 1 1 X 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.527,84 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 611,14 Torwette 3. Rang: 7 zu je EUR 109,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 162.193,58

Torwette-Resultate: 1:2 1:0 1:1 0:+ 0:+

