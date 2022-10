Pünktlich an Halloween: RTLZWEI & Podstars starten Podcast zu "X-Factor: Das Unfassbare" (FOTO)

X-Factor-Podcast lässt ab Halloween die Mysterien der Kultserie aufleben

Hosts: Lucia Leona (Content Creator) & Lolita (Podstars by OMR)

Alle zwei Wochen eine neue Episode auf allen Podcast-Plattformen

Gruselstimmung an Halloween! Ab dem 31. Oktober 2022 geht "X-Factor: Das Unfassbare - Der Podcast" an den Start. Hosts der Sendung sind Lucia Leona und Lolita. In jeder Folge erzählen sie sich drei mystische Geschichten aus dem X-Factor-Universum und diskutieren gemeinsam mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, ob sie wirklich wahr oder nur frei erfunden sind. Alle zwei Wochen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen eine neue Ausgabe. Produziert wird der Podcast von Podstars by OMR in Zusammenarbeit mit RTLZWEI.

Von unerklärlichen Morden und Intrigen, über Vodoo bis hin zu Dingen, die übernatürlich erscheinen: Lucia Leona und Lolita präsentieren unerklärliche Geschichten, die bereits Jonathan Frakes ins Grübeln gebracht haben. Doch sind sie wirklich so passiert oder einfach nur das Produkt blühender Fantasie? Genau das möchten die beiden Hosts herausfinden und beziehen dafür ihre Community mit in die mysteriösen Fälle ein.

In der ersten Episode geht es unter anderem um einen Ermittler, den ein ungelöster Mord nicht schlafen lässt und der schlussendlich zu der erschreckenden Lösung des Falls kommt. In einem weiteren Fall wird die Geschichte einer Frau erzählt, die immer wieder davon träumt, dass ihr geliebter Mann ermordet wird. Handelt es sich hier um reale oder erfundene Albträume? Spielen vielleicht übersinnliche Kräfte eine Rolle?

Ab Montag, 31. Oktober: "X-Factor: Das Unfassbare - Der Podcast" mit Lucia Leona und Lolita. Bereits der 30. Oktober steht bei RTLZWEI ganz im Zeichen der Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare". Ab 06:05 Uhr gibt es beliebte Highlight-Folgen zu sehen. Ab 20:15 Uhr werden zwei brandneue Episoden gezeigt - präsentiert von Kultmoderator Jonathan Frakes.

Über "X-Factor: Das Unfassbare":

Gruselige und mysteriöse Geschichten zu Halloween: Auch in diesen neu produzierten Folgen der RTLZWEI MysterySerie stehen kurze Stories über parapsychologische Phänomene wie Reinkarnation, Aliens und Geister auf dem Programm. Einige dieser mysteriösen, übernatürlichen Ereignisse sind reine Fiktion, andere haben jedoch tatsächlich stattgefunden. Ob die gezeigten Geschichten wahr sind, oder nur der Phantasie eines geschickten Drehbuchautors entstammen, verrät Erzähler Jonathan Frakes erst am Ende der Folge.

