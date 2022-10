November- und Dezember-Programm im Nationalpark Thayatal

Von „Wildnis schnuppern“ bis zu Silvesterwanderung und -lauf

St. Pölten (OTS/NLK) - Zu Allerheiligen, am Dienstag, 1. November, bietet der Nationalpark Thayatal zum letzten Mal in diesem Jahr die Themenweg-Wanderung „Wildnis schnuppern“, für die keine Anmeldung erforderlich ist; Start ist um 13.30 Uhr beim Nationalparkhaus in Hardegg. Hier findet auch am Donnerstag, 17. November, ab 19.30 Uhr das Nationalparkforum statt, bei dem Nationalparkdirektor Christian Übl und sein Team von den laufenden Umsetzungen und den neuen Vorhaben für das kommende Jahr berichten und aufzeigen, was in diesem Jahr besonders gelungen ist und welche Herausforderungen und Entwicklungen bevorstehen.

Am Sonntag, 11. Dezember, kann man unter fachkundiger Leitung „Die Vögel des Thayatals“ besuchen: Ganze 81 Arten brüten regelmäßig im Gebiet, mit den Wintergästen und Durchzüglern sind bisher sogar 208 Arten nachgewiesen worden; Start ist um 9 Uhr beim Nationalparkhaus. Abgeschlossen wird das Besuchsprogramm des Jahres 2002 am Samstag, 31. Dezember, mit einer Wanderung und einem Lauf durch das winterliche Thayatal inklusive geselligem Silvesternachmittag mit kleinen Speisen, wärmenden Getränken und Sekt zum Anstoßen; Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Parkplatz der Ruine Kaja.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

