KPMG Law zur österreichischen Kanzlei des Jahres gekürt

Mit der Auszeichnung bei den JUVE Awards wird die dynamische Entwicklung der erst vor drei Jahren gegründeten Kanzlei gewürdigt.

Unser lösungsorientierter, ganzheitlicher Zugang als Full-Service-Kanzlei – bei Bedarf mit den Kolleg:innen von KPMG – wird nicht nur von den Mandant:innen geschätzt, sondern wurde nun auch von der JUVE-Redaktion gewürdigt. Das bestärkt uns in unserem Tun und ist Ansporn, unserem Anspruch auch weiter gerecht zu werden. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Herausforderungen im Wirtschaftsleben immer komplexer werden, möchten wir Qualität und Professionalität uneingeschränkt hochhalten und freuen uns sehr über diese Auszeichnung Wendelin Ettmayer, KPMG Law Partner

Wien (OTS) - Am 27. Oktober 2022 ging bei der festlichen Gala in der Alten Oper Frankfurt KPMG Law als Sieger in der Kategorie „Kanzlei des Jahres Österreich“ hervor und durfte die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. Die junge Kanzlei war eine von fünf Nominierten und konnte sich heuer gegen starke Konkurrenz durchsetzen.

„ Unser lösungsorientierter, ganzheitlicher Zugang als Full-Service-Kanzlei – bei Bedarf mit den Kolleg:innen von KPMG – wird nicht nur von den Mandant:innen geschätzt, sondern wurde nun auch von der JUVE-Redaktion gewürdigt. Das bestärkt uns in unserem Tun und ist Ansporn, unserem Anspruch auch weiter gerecht zu werden. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Herausforderungen im Wirtschaftsleben immer komplexer werden, möchten wir Qualität und Professionalität uneingeschränkt hochhalten und freuen uns sehr über diese Auszeichnung “, zeigt sich KPMG Law Partner Wendelin Ettmayer begeistert.

Zu den Entscheidungskriterien für die Auszeichnung zählen unter anderem strategische Leistungen, Mandantenorientierung, Kanzleikultur, Nachwuchspolitik, personelles Wachstum sowie Expansion in neue Geschäftsfelder oder Märkte. Neben der rasanten Entwicklung der Kanzlei wurde für die Entscheidung der Jury insbesondere die Managementleistung berücksichtigt. Darüber hinaus wurden vor allem auch Aspekte der Nachhaltigkeit, Kontinuität sowie stringentes Handeln gegenüber den Vorjahren bewertet.

Weitere Informationen finden Sie hier: KPMG Newsroom





Rückfragen & Kontakt:

KPMG Austria GmbH

Lisa Kannonier

Corporate Communications

+43 664 8213 664

lkannonier @ kpmg.at