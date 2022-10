Die Buchausstellung zu Ehren des chinesischen Schriftstellers Xue Mo sorgt auf der 74. Frankfurter Buchmesse für Aufsehen und bringt Verleger, Leser und Übersetzer aus aller Welt zusammen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der preisgekrönte chinesische Schriftsteller Xue Mo, der für seine literarischen Werke über das Leben in Westchina bekannt ist, präsentierte sein Schaffen von über 30 Büchern auf dem Stand der China International Book Trading Corporation (CIBTC) auf der Frankfurter Buchmesse 2022. Die Ausstellung des gefeierten zeitgenössischen chinesischen Autors erregte die Aufmerksamkeit globaler Verlage und Urheberrechtsagenturen, und der Stand wurde von Besuchern und Verlegern frequentiert, die seine Werke erbeuten wollten.

Xue Mo, dessen richtiger Name Chen Kaihong ist, ist vor allem für seine The Desert Trilogy bekannt, die ebenfalls als repräsentatives Werk der nativistischen Literaturtradition Chinas gilt. Selected Stories by Xue Mo enthält wundervolle Kurzgeschichten, die das Wesen der Kultur, des Lebens und des Geistes der Region einfangen. Sie wurden in über 20 Sprachen übersetzt, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Schwedisch, Nepali, Hindi und Arabisch.

Die Veröffentlichung weiterer Werke, einschließlich TheCurse of Xixia, White Fox Ridge, The Monk and The Spirit Woman, Suosalang u.a. etablierte ihn als eine wichtige Figur in der zeitgenössischen chinesischen Literatur sowie als wesentliche Präsenz in der literarischen Darstellung des chinesischen Westens.

Die Ausstellung mit dem Titel „Everybody Into Their Own Desert: Xue Mo and His Light", die am 23. Oktober mit großem Erfolg endete, brachte seine Novelle Into the Desertund die hebräische Version der Selected Stories by Xue Mo neu auf den Markt. Dieses Werk gibt Lesern auf der ganzen Welt einen einzigartigen Einblick in Geschichten, die der geheimnisvollen Kulturlandschaft Westchinas Ausdruck verleihen.

Die vom amerikanischen Sinologen Howard Goldblatt und der Übersetzerin Sylvia Li-chun Lin aus dem Chinesischen ins Englische übersetzte Geschichte Into the Desert ist eine der vier Geschichten, die in Selected Stories von Xue Mo enthalten sind. Goldblatt sagte, dass sowohl die Lektüre als auch die Übersetzung von Xue Mo's Werken mit keiner anderen Erfahrung vergleichbar sind und fügte hinzu, dass er hofft, dass seine Übersetzung den englischen Lesern die Schönheit Westchinas näher bringen kann, während Sylvia Li-chun Lin Xue Mos Werk in höchsten Maße für seine tiefgründigen Schilderungen des westchinesischen Lebens lobte. The Women The Camels and The Dholes wurde von dem britischen Sinologen Han Bin übersetzt, der Xue Mos Werk sehr lobt.

„Xue Mos Werke stellen der Welt das zeitgenössische Überleben auf dem Land im Nordwesten vor, einschließlich des physischen und spirituellen Überlebens, des Überlebens der Natur und auch der Kultur, die allesamt die Fähigkeit der Menschen auf die Probe stellen, Widerstand zu leisten, zu überleben und dann über die Erfahrung zu lachen", so die mexikanische Übersetzerin Lisa Carducci.

Paolo Marcenaro, ein berühmter Übersetzer aus Italien, erwartet, dass er mehr Werke von Xue Mo übersetzen wird, während Yoann Bernard, der Direktor der Schweizerischen Buchagentur, sich darauf freut, mehr Werke von Xue Mo zu lesen.

Sunandan Roy, Direktor des indischen Verlags SAMPARK, sagte, Xue Mo sei nicht nur ein berühmter Schriftsteller, sondern auch ein Kulturwissenschaftler mit tiefen Einblicken in die menschliche Natur. Er hofft, nach der Veröffentlichung von The World Is a Reflection of the Mind noch weitere philosophische Werke von Xue Mo zu übersetzen und zu veröffentlichen. Verlage aus Spanien, Mexiko, Argentinien, Schweden und Japan, wie Colisión Libros, Nordin Agency und Tohan Corporation, zeigten ebenfalls großes Interesse an der Veröffentlichung von Xue Mos Büchern.

Das von Sodalite Productions Limited produzierte und von der BBC-Radio-Four-Moderatorin Sarah Lam gesprochene englische Hörbuch von Selected Stories by Xue Mo ist jetzt erhältlich. Lam sagte, dass sie von der Geschichte völlig in den Bann gezogen wurde und die starken Charaktere der beiden Heldinnen – Lanlan und Ying'er – einen tiefen Eindruck bei ihr hinterlassen haben.

Mit der Veröffentlichung der Werke von Xue Mo werden immer mehr Leser den Westen, die Seidenstraße und auch China verstehen.

