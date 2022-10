SPÖ-Schroll: Abu Dhabi-Reise der Regierung ist reine PR-Aktion mit beschämendem Ergebnis

Ausverhandelte Schiffsladung LNG entspricht lediglich 2 Promille der benötigten Jahresmenge – SPÖ kündigt parlamentarische Anfrage zu Gasreserven an

Wien (OTS/SK) - Als reine „PR-Aktion mit beschämendem Ergebnis“ wertet der SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll die Reise von Kanzler Nehammer, Finanzminister Brunner und Energieministerin Gewessler nach Abu Dhabi. „Nachdem nun bekannt ist, dass Österreich lediglich eine einzige Schiffsladung LNG-Gas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommt und das erst für die Heizsaison 2023/2024, ist klar, dass die Reise der Regierung nicht zur mittelfristigen Sicherung der Energieversorgung beiträgt, sondern nur Spesen für die Steuerzahler verursacht“, so die Kritik des SPÖ-Energiesprechers Alois Schroll. ****

Die von Nehammer und Co so bejubelte Schiffsladung Flüssiggas entspreche lediglich 2 Promille der in Österreich jährlich benötigten Menge an Gas. „Der Erfolg, den uns Nehammer, Gewessler und Brunner verkaufen wollen, ist schlichtweg keiner. Statt mit Jubelmeldungen vom Versagen abzulenken, sollte sich die Regierung endlich um die kurz- und mittelfristige Energieversorgung der Österreich*innen kümmern“, fordert Schroll.

Der SPÖ-Energiesprecher kündigt in diesem Zusammenhang eine parlamentarische Anfrage an Ministerin Gewessler an, in der er endlich Auskunft über die Pläne der Regierung zur Sicherstellung der österreichischen Gasversorgung haben will. „Zentrale Fragen werden sich um Sinn oder Unsinn der Reise nach Abu Dhabi drehen. Vor allem aber muss Ministerin Gewessler endlich einmal detailliert Auskunft darüber geben, wo genau die strategischen Gasreserven in Österreich gespeichert sind“, so Schroll abschließend. (Schluss) sr/up

