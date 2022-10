Aviso 2. November - Metaller-KV: BetriebsrätInnen aus ganz Österreich versammeln sich in St. Pölten

Pressestatement um 12:00 Uhr: Gewerkschaften PRO-GE und GPA informieren über drohenden Arbeitskampf

Wien (OTS) - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die 200.000 Beschäftigten in der Metallindustrie gehen nächste Woche in eine entscheidende Phase. Am Donnerstag findet die vierte Verhandlungsrunde mit dem größten Arbeitgeberverband der Branche, dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI), statt. Am Tag zuvor, dem 2. November, versammeln sich im Veranstaltungszentrum (VAZ) St. Pölten BetriebsrätInnen und JugendvertrauensrätInnen aus ganz Österreich zu einer Konferenz, um sich über den aktuellen Verhandlungsstand zu informieren. Es werden bis zu 2.000 TeilnehmerInnen erwartet.

Ab dem 7. November drohen Warnstreiks in der gesamten Metallindustrie, sofern bis dahin kein Lohn- und Gehaltsabschluss mit dem FMTI erzielt wurde. Bei der Konferenz am Dienstag werden die letzten Abstimmungen für diesen gewerkschaftlichen Arbeitskampfmaß getroffen. Der ÖGB-Vorstand hat die Streikfreigabe für die Beschäftigten der gesamten Metallindustrie erteilt. Gewerkschaftsmitglieder haben somit im Streikfall einen Anspruch auf Unterstützung.

Pressestatement der Chefverhandler

Die beiden Chefverhandler auf ArbeitnehmerInnenseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), stehen vor dem Start der Konferenz (12.00 Uhr) im Rahmen eines Pressestatements für Medienfragen zu Verfügung. Zudem besteht zu Beginn der Konferenz (um ca.12.30 Uhr) die Möglichkeit für Video- und Fotoaufnahmen im Veranstaltungsaal.





BITTE MERKEN SIE VOR:

KV-Verhandlungen Metallindustrie 2022 - Konferenz der BetriebsrätInnen aus ganz Österreich

Mittwoch, 2. November 2022

VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten, Niederösterreich

12:00 Uhr: Pressestatements Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA)

12:30 Uhr bis ca. 12:45 Uhr: Foto- und Videoaufnahmen bei der Konferenzeröffnung

