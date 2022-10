Generali: Internationale Preisträger_innen für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Generali Group holt die „Sustainability Heroes“ vor den Vorhang. White Paper der Bocconi University zeigt, wie KMU mit Nachhaltigkeit umgehen. R.U.S.Z. ist Österreich-Gewinner.

Wien/Brüssel (OTS) - Die zweite Ausgabe von Generalis SME EnterPRIZE, einer wegweisenden Initiative zur Förderung einer Kultur der Nachhaltigkeit in europäischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), ging gestern nach einem einjährigen Wettberb mit der Kür des nachhaltigsten KMU Europas zu Ende.

Bei der Abschlussveranstaltung in Brüssel krönte die Generali ihre neun Sustainability Heroes. Dieser Auszeichnung sind in Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Österreich, Portugal, Spanien, Tschechien und Ungarn Auswahlverfahren vorangegangen, bei denen lokale Gewinner_innen gewählt wurden. Klein- und Mittelbetriebe, die Pionierarbeit bei Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen mit einer starken ökologischen, gemeinschaftlichen oder sozialen Dimension leisten, konnten sich bewerben und attraktive Preise gewinnen. Mehr als 6.600 Betriebe aus neun Ländern nahmen an dieser Initiative teil.

R.U.S.Z. ist österreichischer Gewinner

Sepp Eisenriegler, Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer des Reparatur- und Service-Zentrums, hatte sich mit seinem Unternehmen in Österreich gegen zahlreiche Mitbewerber_innen durchgesetzt. Er vertrat Österreich bei diesem internationalen Event. R.U.S.Z. ist ein Social Business und neben seinem Tagesgeschäft als Anbieter von Reparaturdienstleistungen ein Zentrum für Konsumentenschutz und Nachhaltigkeit. Seit seiner Gründung 1998 gilt das Reparatur- und Service-Zentrum als zukunftsorientiertes und nachhaltiges Unternehmen. Die Mitarbeiter_innen von R.U.S.Z. reparieren jährlich 12.000 Elektrogeräte und sparen so rund 80 Tonnen CO2-Ausstoß ein. Ein großer sozialer Mehrwert entsteht durch die Ausbildung von arbeitssuchenden Mechatroniker_innen zu Spitzentechniker_innen.

White Paper der Bocconi University

Bei der Veranstaltung wurde auch das White Paper der SDA Bocconi – School of Management Sustainability Lab vorgestellt. Die Studie untersucht, welche Fortschritte europäische KMU bei der Umsetzung nachhaltiger Geschäftsmodelle gemacht haben, die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, und was die Politik und die Finanzwelt insgesamt tun, um eine grünere und inklusivere Wirtschaft zu schaffen.

Lifetime Partner

Die Nachhaltigkeitsinitiative SME EnterPRIZE wurde von der Generali Group 2021 anlässlich ihres 190-jährigen Bestehens gestartet. Bereits seit 1831 steht die Generali ihren Kundinnen und Kunden als Lifetime Partner zur Seite. „Nachhaltigen Unternehmen gehört die Zukunft und wir möchten diese ein Leben lang begleiten“, sagt Generali CEO Gregor Pilgram und ergänzt: „Wir fördern mit dem SME EnterPRIZE nicht nur nachhaltiger Geschäftsmodelle, sondern machen das verantwortungsvolle Engagement der KMU für eine sichere Zukunft auch sichtbar.“

Die neun „Sustainability Heroes“ im Überblick

Deutschland: Mint Future GmbH (wirkaufendeinethg.de)

Frankreich: Cycle Terre (cycle-terre.eu/cycle-terre/le-projet)

Italien: Agrimad srl (madeofood.com)

Kroatien: Callidus Grupa d.o.o. (callidus.hr)

Österreich: Reparatur- und Service-Zentrum (rusz.at)

Portugal: ALGAplus (algaplus.pt)

Spanien: Nuevos Sistemas Tecnológicos S.L. (navilens.com)

Tschechien: Sady sv. Prokopa s.r.o. (sady-prokopa.cz)

Ungarn: Manual Divat Kft. (karmapecsikesztyu.hu)

DIE GENERALI VERSICHERUNG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 75,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 vertreten. Mit mehr als 75.000 Mitarbeiter_innen, die 67 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at