Die GOURMET Kids Klima-Challenge: Wir haben Österreichs Klimaheld*innen gefunden!

Für ihren großartigen Einsatz für den Klimaschutz wurden die Gewinner*innen der Klima-Challenge von GOURMET Kids mit einem Hochbeet für den Schulgarten belohnt.

Wien (OTS) - Punkte sammeln und Klimaheld*in werden! GOURMET Kids hat Schulen und Kindergärten in ganz Österreich zur Klima-Challenge aufgerufen, um Kinder auf spielerische Art und Weise für Klimaschutz zu begeistern. Dabei konnten die Kinder in den Kategorien „Klima schützen“, „Abfall vermeiden“ und „Energie sparen“ Punkte sammeln. Durch das Erfüllen kleiner Aufgaben haben die jungen Klimaschützer*innen ihren Alltag Schritt für Schritt nachhaltiger gestaltet. Die Klima-Challenge entstand in Zusammenarbeit mit dem WWF Österreich. „Klimaschutz ist unglaublich wichtig und mit der Klima-Challenge von GOURMET Kids beschäftigen sich bereits die Jüngsten mit dem Thema. Punkte gibt es zum Beispiel, wenn bei den Kindern zu Hause mit biologischen, saisonalen Zutaten gekocht wird oder die Familien auf die richtige Lagerung der Lebensmittel im Kühlschrank achten. So wird man mit kleinen Veränderungen im Alltag ganz schnell zur Klimaheldin und zum Klimahelden!“, so Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET.

Viele Kindergärten und Schulen haben die Aufgaben der Challenge gemeistert und die ausgefüllten Klima-Challenge-Poster an GOURMET Kids geschickt. Zwei Schulen haben sich jedoch ganz besonders eingesetzt: Die Wiener Schule De La Salle Währing hat die meisten ausgefüllten Plakate geschickt und die Kinder der OVS Grubergasse, ebenfalls aus Wien, haben eine kreative Collage zum Thema Klimaschutz gebastelt und sich im Unterricht intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.

Garteln für den Klimaschutz

Für ihren Einsatz für den Klimaschutz hat GOURMET Kids beiden Schulen ein Hochbeet geschenkt und gemeinsam mit den Kindern und der City Farm Augarten, dem Kooperationspartner von GOURMET Kids, bepflanzt. So können die Kinder schon bald in der Pause ihren eigenen Schnittlauch, frischen Salat oder knackige Radieschen ernten. „Alle Kinder wollten unbedingt selbst Gemüse einsetzen und hatten großen Spaß beim Bepflanzen. Ich bin mir sicher, dass das Hochbeet der Schule viel Freude bereiten wird. Neben dem normalen Unterricht lernen sie durch das Pflegen der Hochbeete den Kreislauf der Natur kennen. Dadurch wird Nachhaltigkeit und klimafreundliche Ernährung in der Schule erlebbar. Mit den Tipps der Gartenexpert*innen der City Farm Augarten kann beim Garteln auch garantiert nichts mehr schiefgehen“, freut sich Mag.a Claudia Ertl-Huemer.

Natürlich wurden auch alle anderen Teilnehmer*innen der Klima-Challenge für ihren großartigen Einsatz belohnt und haben ein BIO-Gemüse Anzucht-Set – ein kleines Beet für den Balkon oder das Fensterbrett – bekommen.

Zwei Partner, ein Ziel

In einer mehrjährigen Kooperation setzen sich GOURMET und die City Farm Augarten für eine regionale und nachhaltige Ernährung ein. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstand die Initiative „GOURMET City Farm“, ein Urban-Garding-Projekt für Wiener Schulkinder, das seit 2015 läuft.

Die City Farm Augarten ist ein städtischer Erlebnisgarten mitten in Wien. Im Augarten wird ganzjährig ein vielfältiges Spektrum an gartenpädagogischen Programmen und Veranstaltungen angeboten. Alle Infos dazu finden Sie auf der Website www.cityfarm.wien.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at



GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige, österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, zertifizierte BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. Heuer feiert GOURMET bereits sein 25 Jahr BIO-Jubiläum – 1997 wurde das Unternehmen als erstes in der Branche BIO-zertifiziert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

