Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 28.10.: „Energiekrise in Österreich“

Wien (OTS) - „Energiekrise in Österreich“ lautet der Titel des in bimedialer Zusammenarbeit zwischen Radio- und Online-Redaktion von Paul Sihorsch und Martin Steinmüller-Schwarz gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 28. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Wie wird es weitergehen? Diese große Frage stellt sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs in vielen unterschiedlichen Facetten. Eine Facette: das Thema Energie. Jede/r in Österreich ist von der geänderten Verfügbarkeit und den volatilen Preisen betroffen – Privatpersonen und Unternehmen. Saldo greift das komplexe Thema Gasversorgung in Form einer bimedialen Zusammenarbeit zwischen der Radio- und Online-Redaktion auf. Auf beiden Kanälen wird der Frage auf den Grund gegangen: Wie kommt das Gas in die Haushalte? Auch hier gibt es viele Facetten – von der technischen bis hin zur Preisfrage. „Energiekrise in Österreich – Der Weg des Gases von Baumgarten zu den Verbraucher/innen“ ist ein Blick hinter die Kulissen und eine kritische Auseinandersetzung mit Speicherständen und Substitutionsbestrebungen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 36069/19121

bernadette.aigner @ orf.at