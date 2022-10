„Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen“: ORF-III-Neuproduktion am 10. November

Doku über den Lebensweg und das Wirken von Dietrich Mateschitz

Wien (OTS) - Am vergangenen Samstag ist Dietrich Mateschitz im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Steirer galt als reichster Österreicher und hat mit dem Energydrink Red Bull eine Marke geschaffen, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Völlig unbekannt dagegen ist das Leben und der Aufstieg des österreichischen Milliardärs. ORF III Kultur und Information widmet sich dem Lebensweg und dem Wirken von Dietrich Mateschitz in der Neuproduktion „Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen“ am Donnerstag, dem 10. November 2022, um 20.15 Uhr.

Einen nicht unbeträchtlichen Teil seines riesigen Vermögens investierte Mateschitz in Sportprojekte, die ihn begeisterten: Er gründete den Fußballverein Red Bull Salzburg, holte den Formel-1-Grand-Prix zurück nach Österreich und förderte Extremsportarten. Aber er war auch in der Medienbranche aktiv und schuf mit ServusTV einen neuen deutschsprachigen Fernsehsender. Darüber hinaus erwarb Mateschitz unzählige Immobilien wie alte Schlösser oder Hotels, ließ sie liebevoll renovieren und investierte erhebliche Summen in soziale Projekte wie „Wings for Life – Stiftung für Rückenmarksforschung“. Was trieb diesen Mann an? Welche Entwicklung machte er vom unauffälligen Schüler bis zum Marken-Macher und Milliardär?

Die ORF-III-Neuproduktion von Birgit Mosser-Schuöcker beleuchtet den Weg des Dietrich Mateschitz und den Aufbau der Weltmarke Red Bull – und wirft dabei auch einen Blick auf den Menschen hinter der Marke. Zu Wort kommen ehemalige Wegbegleiter/innen, Experten und Expertinnen aus Werbung und Sport sowie Geschäftspartner/innen und Freunde.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at