MASERATI UND BARBIE VEREINEN IHRE KRÄFTE FÜR EINE NOCH NIE DAGEWESENE ZUSAMMENARBEIT

Mailand (ots/PRNewswire) - Das Haus des Dreizacks enthüllt eine Sonderanfertigung seines neuesten SUV – Grecale – entworfen mit der globalen Ikone Barbie

MAILAND, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Die italienische Luxusikone Maserati freut sich, eine Zusammenarbeit mit Barbie® von Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) bekannt zu geben, die von dem gegenseitigen Wunsch angetrieben wird, Grenzen zu überschreiten und das einzigartige Flair beider Marken zu präsentieren. Maserati und Barbie, die beide sofort an ihrer außergewöhnlichen Individualität und ihrem unverwechselbaren Stil zu erkennen sind, haben ihre Kreativität in einem Meisterwerk aus zeitlosem Design und kühnem Charakter entfesselt, das vom Phänomen Barbiecore inspiriert ist.

Das Ergebnis dieser unkonventionellen Zusammenarbeit ist eine ultralimitierte Edition des Maserati Grecale, des neuesten Geländewagens des italienischen Hauses, der entwickelt wurde, um alltägliche Fahrerlebnisse in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln, und der von Barbie ausgewählt wurde, weil er zu ihrem vielseitigen Lebensstil passt, der von Geschäftstreffen bis zu mondänen Veranstaltungen reicht.

Der Barbie Maserati Grecale wird als ultralimitierte Fuoriserie-Edition weltweit nur in zwei Exemplaren erhältlich sein. Eines davon wurde gestern Abend als eines der 2022 Neiman Marcus Fantasy Gifts auf der Weihnachtsfeier des Luxuseinzelhändlers in Los Angeles enthüllt. Bei dieser exklusiven, maßgefertigten US-Edition kommt ein Teil des Verkaufspreises dem Barbie Dream Gap Project* zugute – der fortlaufenden globalen Initiative der Marke Barbie, die mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammenarbeitet, um Chancengleichheit zu schaffen und Hindernisse für Mädchen zu beseitigen. Weitere Details zur zweiten Sonderanfertigung werden 2023 bekannt gegeben.

Barbies Maserati Grecale ist ein Kunstwerk, das im Rahmen des Individualisierungsprogramms Fuoriserie von Trident entworfen wurde, bei dem Autoliebhaber ihre Leidenschaft und Kreativität in der Gestaltung ihres ultimativen italienischen Luxuswagens zum Ausdruck bringen, ganz nach ihrem eigenen Stil und Geschmack.

Dieser kühne Maserati Grecale aus der Fuoriserie ist eine Trofeo-Version, die dank ihres kraftvollen 530 PS starken V6-Nettuno-Motors pures Adrenalin versprüht. Ganz in Barbie-Manier bedeckt ein Ausdruck ihrer ikonischen rosa Farbe fast jeden Zentimeter des verträumten Autos mit feinen säuregelben Linien, inspiriert von der Rennsporttradition von Trident.

Das mit dem Barbie-Logo verzierte Äußere des SUV ist mit einer schillernden Deckschicht versiegelt, die an einem schönen Sonnentag einen unglaublichen Regenbogeneffekt zeigt. Der elegante schwarze Innenraum ist mit Vollledersitzen, Armaturenbrettern, Teppichböden und Türen ausgestattet, die mit rosafarbenen Nähten akzentuiert sind, sowie mit der Schutzmarke versehenen Kopfstützen mit der einzigartigen „B"-Plakette.

* Bis zum 31. März 2023 spendet Mattel beim Kauf des Barbie x Maserati Grecale Trofeo SUV zehn Prozent des Verkaufspreises an die Barbie Dream Gap Projektseite auf GoFundMe.org. Kein Teil des Verkaufs ist steuerlich absetzbar. Fantasy Gift ist für Bewohner der unteren 48 Bundesstaaten der USA erhältlich. Besuchen Sie NeimanMarcus.com/FantasyGifts für weitere Informationen.

