Schwarz zu Veröffentlichung der Coronahilfen: Maximale Transparenz für alle Förderungen der Cofag und des NPO Fonds

Grüne: Erstmals in Geschichte der zweiten Republik werden Begünstigte eines milliardenschweren staatlichen Förderungsprogramms öffentlich gemacht

Wien (OTS) - Ab heute wird auf www.transparenzportal.gv.at und www.npo-fonds.at veröffentlicht, welche Unternehmen und Non-Profit Organisationen Corona-Hilfen in welcher Höhe erhalten haben. Die Förderungen wurden in der Transparenzdatenbank erfasst und sind für Unternehmen ab einer Fördersumme von 10.000 Euro und für Non-Profit Organisationen ab einer Fördersumme von 1.500 Euro über diese Website aufrufbar.

„Wir haben bei der Wahl 2019 versprochen, mit Transparenz anders umzugehen als Vorgängerregierungen und dieses Versprechen lösen wir auch bei den Corona-Wirtschaftshilfen ein. Seit heute braucht es nicht mehr als einen Internetzugang, um zu erfahren, welche Organisation Corona-Hilfen in welcher Höhe vom Staat erhalten hat - vom Industriegiganten bis zum Bäcker nebenan. Diesen öffentlichen Einblick in Förderungen hat es in der Geschichte der zweiten Republik noch nicht gegeben. Ich freue mich über diesen Grünen Erfolg und hoffe, dass wir damit auch ein Vorbild geschaffen haben, um dieses Maß an Transparenz für zukünftige Förderprogramme zum Standard werden zu lassen“, sagt Jakob Schwarz, Sprecher der Grünen für Budget und Steuern.



„Was aber auch klar ist - wo Transparenz herrscht, kommen auch Dinge ans Tageslicht, werden Fehler aufgedeckt. Langfristig verhindert Transparenz problematische Sachverhalte, kurzfristig sorgt sie vor allem für deren Sichtbarkeit. Es gilt, die Erkenntnisse aufzugreifen und die Datenbank bei der Gestaltung zukünftiger Förderungen auch als Wissensschatz zu nutzen, um Förderungen gerechter und effizienter zu gestalten“, meint Schwarz.



