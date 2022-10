AUA-Rekordergebnis: Sparpaket für Beschäftigte muss sofort weg!

Gewerkschaft vida sieht aufgrund der Management-Offenbarung jetzt andere geschäftliche Voraussetzungen als noch bei Sonder-KV-Verhandlungen

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft vida begrüßt es, dass die Austrian Airlines (AUA) nicht zuletzt aufgrund des enormen Einsatzes der Beschäftigten ein Sommerergebnis wie seit Jahrzehnten nicht mehr eingeflogen haben und durch ihren Steigflug die ihr gewährten Staatshilfen vorzeitig zurückzahlen kann. „Unter diesen geänderten Voraussetzungen muss auch das Sparpaket für die Beschäftigten sofort beendet werden“, fordert Daniel Liebhart, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt. „Ich nenne so etwas foul play seitens des AUA-Managements bei den Sonderkollektivvertragsverhandlungen zum Inflationsausgleich, da dabei kein Wort von den heute bekannt gewordenen Entwicklungen zu vernehmen war“, ist Liebhart empört. In einer Mitarbeiterveranstaltung („RedHour“) sei vom Management damals die Lage vielmehr so dargestellt worden, dass man das im Zusammenhang mit der Pandemie und den Staatshilfen verlangte Sparpaket für die Beschäftigten nicht auflösen könne, da der Staatskredit noch laufe.

„Die positive Geschäftsentwicklung, war offensichtlich bereits länger bekannt, da sie schon mit einer Inseratenkampagne in den Medien vorgeplant war – in den KV-Verhandlungen wurde diese Information jedoch zurückgehalten“, so der Gewerkschafter weiter. Gerade aber das Sparpaket bei der Austrian sei ein gemeinschaftlicher Kraftakt gewesen, um das Unternehmen langfristig abzusichern. „Da sich die Situation wieder ins Bessere für das Unternehmen gedreht hat, ist das Sparpaket für die Beschäftigten nicht mehr vertretbar und muss sofort zurückgenommen werden – darauf werden wir jetzt in Verhandlungen drängen“, bekräftigt Liebhart. Schließlich sei auch die Produktivität der Beschäftigten auf ein neues Spitzenniveau gestiegen.

„Das Unternehmen verbreitet in kostspieligen Inseratenkampagnen Jubelmeldungen über die Geschäftszahlen und die Beschäftigten sollen nach wie vor ein Sparpaket tragen – das kann es nicht sein“, so Liebhart, der auch ankündigt, dass die vida ab morgen die Meinung ihrer Gewerkschaftsmitglieder im Bordbereich abfragen wird, um u.a. auch in diesem Punkt gestärkt an das AUA-Management herantreten zu können.

