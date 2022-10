Sittler/Fussenegger: Bauvorhaben in Penzing wirft etliche Fragen auf

Umfassende Aufklärung dringend notwendig – Schriftliche Anfrage an Stadträtinnen Gaal und Sima

Wien (OTS) - „Die Vorgänge rund um ein Bauvorhaben in der Ludwig-Eckardt-Gasse in Penzing müssen umfassend aufgeklärt werden“, so der Wohnbausprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Peter Sittler angesichts der aktuellen Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“.



Dem nicht genug, dass es sich hier um ein Bauvorhaben handelt, welches nicht ins Ortsbild passt und zu groß dimensioniert ist, wirft die Vorgangsweise der zuständigen MA 37 etliche Fragen auf. So sei die Verfahrensabwicklung an Schlampigkeit nicht zu überbieten. Letztendlich sei es äußerst fragwürdig, warum dieses Bauprojekt trotz der mangelhaften Einreichung und der Nichteinhaltung der Fristen nicht schon zu Beginn abgelehnt wurde.

„Diese Vorgangweise reiht sich ein in das unkontrollierte Zubetonieren, das von Rot und Pink zu verantworten ist, wie auch die Beispiele Kennedy Garden und Körnerkaserne zeigen. Die historischen Grätzelkerne in Penzing werden zunehmend in Mitleidenschaft gezogen“, so die stellvertretende Bezirksvorsteherin Natascha Fussenegger.

„Wie kann es beispielsweise sein, dass hier Eingangsstempel mit Tipp-Ex verändert werden? Wir werden umgehend eine schriftliche Anfrage an die zuständigen Stadträtinnen Gaal und Sima stellen. Eine mangelhafte Einreichung kann jedenfalls nicht zu "geschenkten" Monsterbauten führen“, so Sittler abschließend.

