Der schönste Platz Österreichs befindet sich in der Region Schladming-Dachstein

Das Friedenskircherl am Stoderzinken wurde am Nationalfeiertag im Rahmen der beliebten ORF TV-Show “9 Plätze - 9 Schätze” zum schönsten Platz Österreichs gekürt

Schladming (OTS) - Große Freude in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Gemeinde Aich wurde im Rahmen der großen ORF Live-Show „9 Plätze - 9 Schätze“ zum schönsten Platz in Österreich gewählt. Zur Auswahl standen neun einzigartige Plätze aus allen neun Bundesländern. Entschieden wurde die Wahl per Publikumsvoting und Jurywertung. Für die Steiermark rührten „Steiermark heute“ Moderator Franz Neger sowie Hans Knauß die Werbetrommel für die einzigartige Kapelle auf 1.898 Metern. Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im Tourismusverband Schladming-Dachstein, freut sich sehr, dass die Wahl des schönsten Platzes in Österreich auf das Friedenskircherl gefallen ist. „Das Friedenskircherl am Stoderzinken ist seit jeher ein Geheimtipp in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Sowohl Einheimische als auch Urlaubsgäste sind von der besonderen Lage der Kapelle am Felsen des Stoderzinken begeistert. Sie genießen die Aussicht über das gesamte Ennstal und nutzen den Ort auch zur inneren Einkehr und Besinnung." >>

>> Pressetext & Fotos: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at