Neue Universum History-Doku „Leopoldina Habsburg – Die Geburt des modernen Brasilien“ mit wissenschaftlicher Beteiligung des NHM Wien

Wien (OTS) - Die Neue Universum History-Doku „Leopoldina Habsburg – Die Geburt des modernen Brasilien“ mit wissenschaftlicher Beteiligung des Naturhistorischen Museums Wien feiert am 1. November Premiere in ORF 2.

Die neue „Universum History“-Dokumentation „Leopoldina Habsburg – Die Geburt des modernen Brasilien“ beleuchtet am Dienstag, dem 1. November, um 21:50 Uhr in ORF 2 eine weitgehend unbekannte Episode in der Geschichte der Habsburger, in deren Zentrum die tragische Frauenfigur Leopoldina steht, deren Streben nach Wissen und Unabhängigkeit sie nicht vor Einsamkeit, Schmerz und den Zwängen des Patriarchats in ihrer zweiten Heimat Brasilien bewahren konnte.

Das Dokudrama porträtiert anlässlich des 200. Jahrestages der brasilianischen Unabhängigkeit diese außergewöhnliche Frau und legt gleichzeitig die Zusammenhänge zwischen europäischer und südamerikanischer Geschichte offen.

Der Film von Katharina Heigl entstand unter Einbeziehung von wissenschaftlicher Expertise des Naturhistorischen Museums Wien, das noch bis 23. April 2023 zu eben diesem Anlass die Sonderausstellung „BRASILIEN. 200 Jahre Beziehungsgeschichten“ zeigt. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht die faszinierende Vielfalt Brasiliens aus der Perspektive der jahrhundertelangen gemeinsamen Geschichte von Brasilien und Österreich mit ihren globalen Wechselwirkungen. Sie lässt sich in vielen Bereichen verfolgen – auf der politischen Ebene der großen Handelsabkommen genauso wie bei wissenschaftlichen und kulturellen Kooperationen. Und nicht zuletzt auf der privaten Ebene – bei unserem persönlichen Konsumverhalten.

NHM Wien-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland wird am Montag, dem 31. Oktober 2022 live in der Sendung „Aktuell nach eins“ (ORF 2, Beginn 13:22 Uhr) erläutern, was das 200-jährige Jubiläum der brasilianischen Unabhängigkeit mit Österreich zu tun hat und welche Forschung sie persönlich mit dem Land ganz besonders verbindet.

