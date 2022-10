Waldfriedhof in Tillysburg eröffnet

Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung und insgesamt sieben Flächen zählt paxnatura zum größten österreichischen Anbieter in Sachen Wald- und Naturfriedhof.

Anhand der Expansion unserer Flächen ist der Trend hin zu Naturbestattungen in den letzten Jahren ersichtlich Maximilian Mayr Melnhof 1/4

Ich war von der Idee Naturbestattung sofort fasziniert. Diese Form der Beisetzung bietet eine sehr würdevolle Alternative zur traditionellen Erdbestattung Maximilian Mayr Melnhof 2/4

Durch die Eröffnung eines Waldfriedhofs können wir unserer Gemeinde eine alternative Bestattungsform anbieten Bürgermeister von St. Florian Bernd Schützeneder 3/4

Für uns als Grundeigentümer war es wichtig, dass wir mit einer Friedhofsfläche einen aktiven Beitrag zum Naturschutz leisten können. Man muss wissen, dass diese Flächen für nichts anderes mehr verwendet werden können. Das bedeutet, dass seltene Tierarten oder Pflanzen wieder einen ungestörten Lebensraum finden Nikolaus Spiegelfeld, Grundeigentümer 4/4

Oberösterreich/Linz (OTS) - Die Eröffnung der siebten Waldfriedhofsfläche macht paxnatura nicht nur zum größten Naturbestattungsunternehmen, auch beinahe 13 Jahre Erfahrung bringen ein Potpourri an Know-How mit.

Mit drei Naturbestattungsflächen am Untersberg hat das Salzburger Unternehmen im Jahr 2010 begonnen, mittlerweile werden sieben Friedhofsflächen als Wald- und Naturfriedhöfe angeboten. „Anhand der Expansion unserer Flächen ist der Trend hin zu Naturbestattungen in den letzten Jahren ersichtlich“ erklärt Maximilian Mayr Melnhof, Gründer und Geschäftsführer von paxnatura. „Wir möchten diese würdevolle Form der Beisetzung in ganz Österreich ermöglichen“, ergänzt der Eigentümer von paxnatura.

Neue Waldfriedhofsfläche in Tillysburg eröffnet – auch für Haustiere möglich

paxnatura eröffnet am 25. Oktober 2022 in Tillysburg mittlerweile die siebte Naturbestattungsfläche und verfügt damit über eine Gesamtfriedhofsfläche von rund 22 Hektar.„ Ich war von der Idee Naturbestattung sofort fasziniert. Diese Form der Beisetzung bietet eine sehr würdevolle Alternative zur traditionellen Erdbestattung “, erzählt Maximilian Mayr Melnhof, Gründer von paxnatura. „Mir war klar, dass ich diese Art von Beisetzungsmöglichkeit auch in Österreich anbieten möchte. Unabhängig von der Konfession oder dem Wohnort, bei uns kann jeder Mensch bestattet werden “, ergänzt der Eigentümer.

Die Waldbestattungsfläche Tillysburg liegt gut erreichbar nahe Linz in der Gemeinde St. Florian. In unmittelbarer Nähe von Schloss Tillysburg kann man auf einer Fläche von rund 2 Hektar ab sofort an den Wurzeln verschiedener Bäume sein Urnengrab wählen.

Neu: Auf dem amicus Tierfriedhof Tillysburg können auch geliebte Haustiere ihren ewigen Ruheplatz finden. Das Unternehmen hat damit auf die vermehrten Anfragen für die Möglichkeit zur Aschebeisetzung von Haustieren reagiert. Es befindet sich in einem eigenen Bereich des Waldfriedhofs eine Tierbestattungsfläche.

Erstmalig wurde im November 2021 ein amicus Tierfriedhof auf der Naturbestattungsfläche Kastanienwiese bei Salzburg eröffnet. Mit dem Tierfriedhof Tillysburg ist es mittlerweile auf vier der sieben Friedhofsflächen möglich, seinem Haustier einen würdevollen Ruheplatz zu ermöglichen.„Vor allem während der Pandemie erhöhten sich die Anfragen nach Tierbestattungen enorm. Wir haben rasch darauf reagieren können und sind somit in Österreich das erste und derzeit einzige Unternehmen, das Tierliebhabern ermöglicht, ihre Haustiere auf der gleichen Fläche zu bestatten.“, erklärt Maximilian Mayr Melnhof. „Uns war es wichtig, den Wunsch der Tierhalter zu ermöglichen“, ergänzt der Unternehmer.Auf der Fläche in Tillysburg können somit auch, in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich, Haustiere – egal ob Hund, Katze oder Pferd – bestattet werden.

Gemeinde reagiert auf veränderte Lebensumstände

Für die Umwidmung als Waldfriedhof ist die Gemeinde zuständig. Grabpflege wird für viele Menschen zunehmend schwieriger. Die Gemeinde St. Florian hat auf die Bedürfnisse der Bürger*innen reagiert. „ Durch die Eröffnung eines Waldfriedhofs können wir unserer Gemeinde eine alternative Bestattungsform anbieten “, sagt der Bürgermeister von St. Florian, Bernd Schützeneder. „Wir sind stets bemüht den Bedürfnissen der Menschen zu begegnen. Mit paxnatura können wir eine würdevolle Alternative ohne Verpflichtung zur Grabpflege anbieten. Das unterstützt Hinterbliebene, die weit entfernt leben oder für die es schwierig ist, die Grabpflege durchzuführen“, so der Bürgermeister.

Waldbestattung als Naturschutz

Viele Gründe sprechen für eine Naturbestattung. Als Hauptgrund wird Naturverbundenheit angeführt. „ Für uns als Grundeigentümer war es wichtig, dass wir mit einer Friedhofsfläche einen aktiven Beitrag zum Naturschutz leisten können. Man muss wissen, dass diese Flächen für nichts anderes mehr verwendet werden können. Das bedeutet, dass seltene Tierarten oder Pflanzen wieder einen ungestörten Lebensraum finden “, erläutert Grundbesitzer Nikolaus Spiegelfeld. Auf dem Waldfriedhof Tillysburg findet man zum Beispiel den unverwechselbaren Schwarzspecht und die besondere Elsbeere, die 2012 zum „Baum des Jahres“ gekürt wurde.

Auch die Gesundheit kommt im Wald nicht zu kurz. Das Herz-Kreislaufsystem wird angeregt, der Blutdruck reguliert, sowie Stress nachweislich gesenkt. „Der Wald ist einfach gesund für uns Menschen. Schon zu Lebzeiten halten wir uns gerne im Wald auf und können bei Spaziergängen abschalten und neue Kraft tanken. Das sind Gründe für uns, die für einen Waldfriedhof sprechen“, ergänzt Spiegelfeld abschließend.

Für Interessierte finden die nächsten kostenlosen Flächenbesichtigungen mit einem paxnatura-Förster am Samstag, den 05. November und am 17. Dezember 2022 statt. Treffpunkt ist jeweils um 13 Uhr direkt beim Parkplatz des Waldfriedhofs. Bitte um Anmeldung unter: 06246 – 73 541 oder per mail unter: office @ paxnatura.at



Link zu Homepage www.paxnatura.at

Rückfragen & Kontakt:

Renate Eschenlohr

Presse paxnatura

re @ paxnatura.at

06246 – 73 541 - 42