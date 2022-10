Einladung zur Pressekonferenz: Wiener Rotkreuz Ball „Wien trifft alle Neune“

Nach zweijähriger Covid-Pause kündigt das Wiener Rote Kreuz am 3.11. im Theater in der Josefstadt seinen Jubiläumsball an.

Wien (OTS) - Bei dieser Pressekonferenz erwartet die Medien ein Rahmenprogramm der anderen Art, welches einen Vorgeschmack auf den tatsächlichen Ballabend am 18.11. im Wiener Rathaus geben soll.

Das diesjährige Ballmotto „In 80 Bällen um die Welt – Wien trifft alle Neune“ soll den weltumspannenden Gedanken des Helfens, dem das Rote Kreuz verpflichtet ist, symbolisieren. Zum 10-jährigen Jubiläum treffen wir heuer Österreichs Bundesländer.

Unter der Moderation von Claudio Hiller werden bei der Pressekonferenz unter anderem Ball-Dirndl präsentiert, die unter Leitung von Designer Nhut La Hong von Designer*innen aus den Bundesländern kreiert wurden. Außerdem werden live die offiziellen Ballfrisuren des Wiener Rotkreuz Balles gestylt. Das offizielle Ball-Orchester wird eine musikalische Darbietung geben und Tanzpaare werden unter Anleitung von Thomas Schäfer Elmayer das Tanzbein schwingen. Wiener Rotkreuz-Präsidentin Gabriele Domschitz und Ballbotschafter und Konsul Clemens Unterreiner werden Statements zum Wiener Rotkreuz-Ball abgeben, ebenso wie das Ball-Moderations-Duo Rudi Roubinek und Proschat Madani.

WANN? 3.11. Beginn: 10:30 Uhr

WO? Theater in der Josefstadt, Sträußelsäle

Um Anmeldung unter presse @ wrk.at wird gebeten.

Pressekonferenz: Wiener Rotkreuz Ball „Wien trifft alle Neune“

Nach zweijähriger Covid-Pause kündigt das Wiener Rote Kreuz am 3.11. im Theater in der Josefsstadt seinen Jubiläumsball an.

Bei dieser Pressekonferenz erwartet die Medien ein Rahmenprogramm der anderen Art, welches einen Vorgeschmack auf den tatsächlichen Ballabend am 18.11. im Wiener Rathaus geben soll.



Datum: 03.11.2022, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Theater in der Josefstadt, Sträußelsäle

Josefstädter Straße 26, 1080 Wien, Österreich

Url: https://www.wienerrotkreuzball.at/

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Rotes Kreuz

Julia Riedler

Pressesprecherin

Mobil: +43/664/843 91 54

E-Mail: julia.riedler @ w.roteskreuz.at