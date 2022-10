Frank Stronach, Magic Christian, Peter Holeczek und Patrick Budgen am 28. Oktober zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 28. Oktober 2022, um 21.20 Uhr bei „Vera“ in ORF 2: Milliardär Frank Stronach, der über sein Mini-Elektro-Auto spricht, der dreifache Weltmeister der Manipulation Magic Christian, der mit seiner Magie verblüfft, sowie Peter Holeczek und Patrick Budgen, die unglaubliche Geschichten rund um Begräbnisse erzählen.

Unternehmer Frank Stronach ist kürzlich 90 geworden und voller Tatendrang, läuft doch bereits im November in Kanada die Produktion seines nur einen Meter breiten und knapp zwei Meter langen Mini-Autos „SARIT“ an – samt Platz für zwei Personen und Kofferraum. 2023 möchte er auch in Österreich mit der Produktion beginnen, wie er Vera Russwurm erzählt, mit der er sich auch darüber unterhält, welche Eigenschaften für Erfolg unabdingbar sind.

Magic Christian, dreifacher Weltmeister der Manipulation, verblüfft mit seiner Magie auch Vera Russwurm, obwohl die Talkmasterin schon des Öfteren mit dem undurchschaubaren Christian zusammengearbeitet hat. Diesmal bringt der Meister auch den 18-jährigen Zauberlehrling Pascal Glaser mit – der ebenfalls überrascht.

„Promibestatter“ Peter Holeczek und ORF-Moderator Patrick Budgen erzählen knapp vor Allerheiligen die unglaublichsten Geschichten rund ums Begräbnis: Von jener Frau, die noch einmal mit ihrem Mann im Sarg kuscheln wollte, einem Mutter-Tochter-Gespann, das die Leiche ihres geliebten Verstorbenen persönlich bei der Bestattung vorbeibrachte, und den vier Söhnen, die sich im Streit um den Hund der verstorbenen Mutter in der Aufbahrungshalle eine so heftige Schlägerei lieferten, dass die Polizei gerufen werden musste, bis hin zur Liebe auf den ersten Blick am allerletzten Weg.

