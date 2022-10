Winterpaket 2022/23 der Wiener Wohnungslosenhilfe: Soziale Sicherheit in Krisenzeiten

1.000 Plätze für obdachlose Männer, Frauen, Paare und Familien in zusätzlichen Notquartieren

Wien (OTS) - Das Winterpaket der Stadt Wien gibt es heuer bereits zum 13. Mal. Es bietet allen von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen mehr als eine warme Übernachtungsmöglichkeit. Dafür sorgen von 2. November 2022 bis 2. Mai 2023 1.000 zusätzliche Plätze in Notquartieren. Alle Notquartiere werden im 24-Stunden-Betrieb geführt und bieten somit neben der Übernachtungsmöglichkeit auch Tagesaufenthalt. Die Plätze im niederschwelligen Bereich werden damit in der kältesten Jahreszeit auf rund 1.750 aufgestockt. Zu den bestehenden Tageszentren werden außerdem weitere Wärmestuben eröffnet.

„Mit dem Winterpaket werden die Anstrengungen in der Wiener Wohnungslosenhilfe erneut verstärkt. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass in Wien niemand die kalte Jahreszeit auf der Straße verbringen muss. Sozialer Zusammenhalt und soziale Sicherheit sind nicht nur ob der aktuellen Krisen das Gebot der Stunde“, so Anita Bauer, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (FSW).

Neben den 1.000 Schlafplätzen für Männer, Frauen und Paare gibt es auch Unterbringungsmöglichkeiten für 20 Familien im Winterpaket. Drei zusätzliche Wärmestuben bieten neben dem 24-Stunden-Betrieb in den Notquartieren Raum für 245 Personen und ergänzen die bestehenden neun Tageszentren. Zudem werden Kapazitäten in der Beratung sowie in der Straßensozialarbeit aufgestockt. „Die Stadt Wien und ihre Partnerorganisationen organisieren wieder ein umfangreiches Angebot für Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Die Wiener Wohnungslosenhilfe ist sehr gut auf den bevorstehenden Winter vorbereitet. Wir lassen Menschen in Notsituationen nicht allein“, unterstreicht Sozialstadtrat Peter Hacker die Bedeutung und Breite des Angebots.

Wärmestuben als Orte der offenen Türen

Eine der zusätzlichen Wärmestuben ist das „Obdach Sautergasse“ in Wien-Hernals, betrieben vom FSW-Tochterunternehmen Obdach Wien, das die meisten Kapazitäten im diesjährigen Winterpaket anbietet. „Unser Team sorgt täglich dafür, dass Menschen ohne Obdach einen warmen und sicheren Platz vorfinden, an dem sie willkommen sind“, so Barbara Trsek, Leiterin des Winterpakets bei Obdach Wien.

„Ich setze mich täglich für ein gutes Zusammenleben im Bezirk und darüber hinaus ein. Dazu gehört auch, dass es Einrichtungen wie diese Wärmestube gibt, in der obdachlosen Menschen die notwendige Unterstützung angeboten wird“, sagt der Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch.

Die Wärmestube bietet neben einem sicheren und warmen Rückzugsort von der Straße auch Verpflegung, Ruheräume, Duschmöglichkeiten und Waschmaschinen an. Zudem unterstützen die Mitarbeiter:innen, wenn Personen etwa einen Platz in einem Notquartier brauchen. „Oft braucht es aber auch einfach ein offenes Ohr, um Vertrauen aufbauen zu können. Viele Menschen schämen sich Unterstützung anzunehmen. Wir versuchen mit viel Einfühlungsvermögen und Empathie auf die Menschen zuzugehen und ihnen zur Seite zu stehen“, so Trsek. In der Wärmestube Sautergasse können sich bis zu 100 obdachlose Menschen gleichzeitig aufhalten.

Das gesamte Winterpaket wird vom FSW koordiniert und neben Obdach Wien auch gemeinsam mit den Partnern Wiener Rotes Kreuz, Caritas der Erzdiözese Wien, Samariterbund Wien, Volkshilfe Wien, Johanniter und der St. Elisabeth-Stiftung umgesetzt.

KälteApp: Aktiv werden, Unterstützung anfordern

Auch dieses Jahr können alle Wiener:innen mit der KälteApp unkompliziert und rasch die Straßensozialarbeit von Obdach Wien informieren, wenn sie obdachlose Menschen auf der Straße sehen. Die Straßensozialarbeiter:innen gehen den Meldungen, die über die KälteApp eintreffen, nach und suchen die obdachlosen Personen auf. Sie informieren über Angebote des Winterpakets, vermitteln in Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe oder teilen Schlafsäcke aus. Die Straßensozialarbeit ist an 365 Tagen im Jahr in ganz Wien unterwegs.

Die KälteApp steht zum kostenlosen Download bereit und wurde bereits von mehr als 13.000 Wiener:innen heruntergeladen. Alle Infos finden Sie unter www.kaelteapp.wien.

Über die Wiener Wohnungslosenhilfe des FSW

In Wien bekommen Menschen ohne Obdach oder Wohnung bestmögliche Unterstützung und Betreuung. Die im FSW verankerte Wiener Wohnungslosenhilfe bietet gemeinsam mit mehr als 30 Partnerorganisationen Beratung und Betreuung sowie passende Aufenthalts-, Schlaf- und Wohnplätze an. 2021 nutzten 12.460 Personen die vielfältigen Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe. Die Stadt Wien hat dafür im Vorjahr rund 109 Mio. Euro aufgewendet. Insgesamt finanziert der FSW im Regelangebot ganzjährig rund 6.800 Wohn- und Betreuungsplätze (exkl. Winterpaket-Maßnahmen).

Über Obdach Wien

Mit vielfältigen und innovativen Angeboten von der Straßensozialarbeit bis zur mobilen Betreuung in der eigenen Wohnung ist Obdach Wien, ein Tochterunternehmen des Fonds Soziales Wien (FSW), Vorreiter in der Wiener Wohnungslosenhilfe. Die gemeinnützige GmbH wurde 2005 gegründet und betreibt insgesamt über 20 Einrichtungen.

