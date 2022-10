„Gute Nacht Österreich“ über Telefonprotokolle, den Nationalfeiertag und Gütezeichen

Am 28. Oktober um 22.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das politische Geschehen dieser Woche ist wieder Thema in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 28. Oktober 2022, um 22.45 Uhr in ORF 1. Peter Klien widmet sich den jüngsten Geschehnissen in der ÖVP, begeht den Nationalfeiertag und wirft einen genauen Blick auf die Gütezeichen im Supermarkt.

Das Vertrauen der Österreicher/innen in die Politik sinkt weiter. Nach der Chat-Affäre sorgt eine umfassende Aussage von Thomas Schmid für neuen Zündstoff, ein von Ex-Kanzler Sebastian Kurz aufgezeichnetes Telefonat soll dessen Unschuld beweisen. Peter Klien beleuchtet die Ereignisse und stellt gemeinsam mit dem Schauspieler und Kabarettisten Gregor Seberg einige Passagen des Telefonats nach. Außerdem war Peter Klien am Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz. Dort inspizierte er nicht nur den aktuellen Zustand des militärischen Geräts des Bundesheeres, sondern bat unter anderem auch Bundeskanzler und Verteidigungsministerin vor das Mikrofon. Des Weiteren beschäftigt sich Peter Klien mit Gütezeichen, die man aus Supermärkten kennt. Sie sind auf unzähligen Produkten zu finden und suggerieren beim Kauf ein gutes Gewissen. Dabei könnte jeder Produzent sein eigenes Gütezeichen kreieren, ohne dabei auf gesetzliche Vorgaben achten zu müssen. Sind das also nur „Mogelpickerl“? „Gute Nacht Österreich“ nimmt einige von ihnen genauer unter die Lupe.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at