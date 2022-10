Österreich hat gewählt. Das Lieblingsprogramm des Landes

Wien (OTS) - „Sie wünschen? Wir streamen!“ Unter diesem Motto hatten die Österreicher/innen von 14. September bis 21. Oktober die Möglichkeit, gemeinsam mit Flimmit und der „Kronen Zeitung“ ihre liebsten Kultfilme und -serien zu wählen. Von „Ein echter Wiener geht nicht unter“ über „Müllers Büro“ und „Der Bergdoktor“ bis zur neuen Erfolgsserie „Tage, die es nicht gab“ u.v.m. – zur Auswahl stand all das, was im Lande Kultstatus hat und was Österreichs Film-, TV- und Kreativszene so einzigartig macht.

Seit 26. Oktober zeigt Flimmit nach einem spannenden Voting und einem Kopf-an-Kopf-Rennen nun das Lieblingsprogramm der Österreicher/innen in einer eigenen Kollektion.

Flimmit-Chef Wolfgang Höfer: „Es freut uns ganz besonders, dass diese Aktion so gut angekommen ist und die Österreicher/innen auf Flimmit genau das Programm finden, das sie so lieben. Wir wünschen viel Spaß beim Streamen!“

Top 10 Filme:

1. Muttertag 2. Hinterholz 8 3. Single Bells 4. Der Bockerer I–IV 5. Indien 6. O Palmenbaum 7. Die Fälscher 8. Aufschneider 9. Komm, süßer Tod 10. Der Knochenmann

Top 10 Serien:

1. Ein echter Wiener geht nicht unter 2. Kaisermühlen Blues 3. MA 2412 4. Kottan ermittelt 5. Braunschlag 6. Trautmann 7. Vorstadtweiber 8. Die Piefke-Saga 9. Soko Donau 10. Vier Frauen und ein Todesfall

