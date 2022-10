Österreichisch-deutsches Wettraten bei Kai Pflaume in „Wer weiß denn sowas XXL“ am 29. Oktober in ORF 1

Adele Neuhauser und Miroslav Nemec, DJ Ötzi und Adel Tawil sowie Victoria Swarovski und Martin Rütter spielen für den guten Zweck

Wien (OTS) - Das extralange Wissensquiz mit drei spannenden österreichisch-deutschen Raterunden, spektakulären Experimenten und tierischen Studiogästen! In der ORF/ARD-Show „Wer weiß denn sowas XXL“ begrüßt Moderator Kai Pflaume am Samstag, dem 29. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 sechs prominente Spieler/innen: Schauspielerin Adele Neuhauser tritt im „Tatort-Duell“ gegen ihren deutschen Kollegen Miroslav Nemec an, Schlagerstar DJ Ötzi stellt sich im „Musik-Duell“ dem Popsänger Adel Tawil und Moderatorin Victoria Swarovski trifft im tierischen „Show-Duell“ auf Hundetrainer Martin Rütter. Sie treten gegeneinander zum Wettraten an und spielen um 50.000 Euro für den guten Zweck. Unterstützt werden sie dabei von den beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton.

Die österreichisch-deutschen Duelle im Überblick:

Schauspielerin Adele Neuhauser ist als „Tatort“-Ermittlerin Bibi Fellner den Verbrechern auf der Spur. Ihr Duellgegner ist der deutsche Schauspieler Miroslav Nemec, der seit 1991 als Hauptkommissar Ivo Batic Teil des Münchner Ermittlerduos in der Krimireihe ist. Im „Tatort-Duell“ treten sie gegeneinander an. Wien oder München – wer ermittelt die richtigen Antworten?

Im „Musik-Duell“ spielen der Tiroler DJ Ötzi und der Berliner Adel Tawil gegeneinander. Beide sind mit deutschsprachiger Musik erfolgreich. Doch in „Wer weiß denn sowas XXL“ müssen sie sich nicht nur mit Musik auskennen! Wer kombiniert richtig und entscheidet sich für die korrekte Antwort?

Im tierischen „Show-Duell“ heißt es Moderatorin Victoria Swarovski gegen Hundetrainer Martin Rütter. Die Innsbruckerin Victoria Swarovski ist Frauchen von Winnie und Gio, zwei „Lhasa Apso“-Hunden. Der Duisburger Martin Rütter ist nicht nur Hundetrainer, sondern auch Tiershow-Moderator und Buchautor diverser Tierratgeber. Auch bei ihnen bleibt es spannend bis zum Schluss!

