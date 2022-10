Lotto: 3,3 Millionen Euro schwerer Dreifachjackpot geht nach Kärnten

Zwei Joker zu je 103.000 Euro in Ober- und Niederösterreich

Wien (OTS) - Der jüngste, bereits 16. Dreifachjackpot des Jahres ist geknackt, und rund 3,3 Millionen Euro gehen in den Süden Österreichs. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Unterkärnten kreuzte im zweiten von drei Tipps auf einem Normalschein die „sechs Richtigen“ an und gewann damit exakt 3.257.978 Euro.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 3 waren vier Spielteilnehmer erfolgreich. Jeweils mehr als 30.000 Euro gehen nach Wien, Niederösterreich, ins Burgenland und an einen win2day-User. Während der burgenländische Gewinn per Quicktipp erzielt wurde, gelangen die drei restlichen per Normalschein.

Utl.: LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser, wodurch die 88 Gewinner eines Fünfers in den Genuss höherer Quoten kamen. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und sie gewannen jeweils rund 4.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Utl.: Joker

Zum dritten Mal in Folge endete die Joker Ziehung mit zwei Gewinnen. Je ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich und Niederösterreich hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Wettscheinen und kreuzten auch das „Ja“ an. Dies schlägt sich mit einem Gewinn von jeweils mehr als 103.000 Euro zu Buche.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Oktober 2022

1 Sechser zu EUR 3.257.978,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.353,70 121 Fünfer zu je EUR 1.094,60 240 Vierer+ZZ zu je EUR 165,50 4.459 Vierer zu je EUR 49,50 6.285 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 71.172 Dreier zu je EUR 5,60 270.390 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 22 25 34 37 45 Zusatzzahl 3

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Oktober 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 88 Fünfer zu je EUR 3.971,50 3.072 Vierer zu je EUR 19,20 47.216 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 17 19 21 29 32 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Oktober 2022

2 Joker zu je EUR 103.387,00 8 mal EUR 8.800,00 127 mal EUR 880,00 1.322 mal EUR 88,00 10.330 mal EUR 8,00 101.591 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 3 0 5 5 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at