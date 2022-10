„Natur im Garten“-Aktion „Tree Running“: ganz Niederösterreich pflanzt 12.829 neue Bäume

LR Eichtinger: Sensationeller Erfolg für Klimaschutz und mehr Lebensqualität im Land

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ setzt dieses Jahr ganz auf das Jahresthema „neue Bäume pflanzen“. Die Woche vom 8. bis 15. Oktober stand ganz im Zeichen vom Pflanzen neuer Bäume in allen Gemeinden des Landes. In ganz Niederösterreich werden aktuell 12.829 neue Jungbaum-Setzlinge in jeder Gemeinde gesetzt. Dies war das Resultat des erfolgreichen virtuellen Laufs „Tree Running“ von „Natur im Garten“ im Frühjahr, bei dem für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer in der Heimatgemeinde ein Jungbau-Setzling gespendet wird.

„Die große Sensation ist die Teilnahme von Menschen aus jeder Gemeinde Niederösterreichs. Das bedeutet mindestens drei neue Bäume für jede Kommune, die nun flächendeckend ausgepflanzt werden. Ein Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des virtuellen Laufs ‚Tree Running‘ im Frühjahr, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Gewonnen haben damit aber alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, denn Bäume sorgen für noch mehr Lebensqualität. Dies bedeutet einen konkreten Beitrag zu Klima-, Arten- und Umweltschutz direkt vor der eigenen Haustüre“, kommentiert Landesrat Martin Eichtinger das Ergebnis. Das wird nun in jeder Gemeinde des Landes ermöglicht.

Einen besonderen Einsatz haben die Gemeinden Eggenburg, Loosdorf und Horn gezeigt: Ihre Bürgerinnen und Bürger waren anteilsmäßig am stärksten beim Lauf vertreten. So führten 259 Eggenburgerinnen und Eggenburger, 146 Loosdorferinnen und Loosdorfer sowie 142 Hornerinnen und Horner ihre Gemeinden auf die Podestplätze.

„Bäume reinigen die Luft, produzieren Sauerstoff, spenden Schatten, kühlen bei Hitze die Umgebung und sind Lebensraum für unzählige Lebewesen,“ betont Eichtinger die Bedeutung dieser umfassenden Aktion von „Natur im Garten“.

Weiter Informationen: Mag. Franz X. Hebenstreit, Pressesprecher, +43 2272/619 60 157, franz.hebenstreit @ naturimgarten.at

