AK Diskussion am 2. November: „Wie solidarisch ist der Sozialstaat in Österreich finanziert?“

Mit AK Direktorin Silvia Hruška-Frank, Neos-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer, Grünen-Sozialsprecher Markus Koza und Wirtschaftsjournalist Joseph Gepp

Wien (OTS) - Die Kosten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Teuerungskrise belasten die Staatshaushalte. Weltweit stellt sich die Frage: Wie soll diese Mehrbelastung gerecht finanziert werden? Immer lauter werden daher die Stimmen, die einen Beitrag der Superreichen einfordern. Denn die hohe Konzentration von Vermögen wirkt sich negativ auf den sozialen Zusammenhalt und die Funktionsfähigkeit der Demokratie aus. In Österreich ist Vermögen – auch im internationalen Vergleich – sehr ungleich verteilt und gleichzeitig steuerlich geschont. Kein Wunder also, dass wir bei vermögensbezogenen Steuern fast die rote Laterne innehaben. Damit fehlen für die Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit jährlich Mehreinnahmen in Milliardenhöhe.

Mit dem Projekt „So muss Sozialstaat“ will die AK Wien dazu beitragen, dass die Menschen in Österreich den besten Sozialstaat der Welt bekommen. Dieser muss aber stabil und nachhaltig finanziert sein. Wie sieht die Finanzierungsarchitektur des Sozialstaats derzeit aus? Und wie muss sie in Zukunft gestaltet sein? Wo muss der Hebel angesetzt werden – Stichwort Pflege, Stichwort Kinderbetreuung? Können wir es uns leisten auf Budgetmittel in Milliardenhöhe zu verzichten? Und wie könnte eine Vermögenssteuer ausgestaltet sein und umgesetzt werden?

Darüber diskutieren:

Silvia Hruška-Frank (Direktorin AK Wien)

Grünen-Sozialsprecher Markus Koza

Neos-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer

Standard-Journalist Joseph Gepp.

Moderiert wird die Diskussion von Nina Horaczek (Journalistin, Falter).

Mittwoch, 2. November 2022, 17:30 Uhr

Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/somusssozialstaat

