ÖAMTC: Bald Winterpause bei zwei Donaufähren in Niederösterreich

Wien (OTS) - Nur noch wenige Tage sind die Fähren zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz sowie zwischen Klosterneuburg und Korneuburg vor der Winterpause in Betrieb, berichtet der ÖAMTC

Zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz kann man die Donau laut ÖAMTC am Dienstag, 1. November 2022 (Allerheiligen), zum letzten Mal vor der Winterpause mit der Fähre überqueren. Einen Tag länger, bis einschließlich Mittwoch, 2. November 2022 (Allerseelen), ist die Fähre zwischen Klosterneuburg und Korneuburg vor dem Winter in Betrieb.

Ganzjährigen Fährbetrieb gibt es nach Angaben des ÖAMTC in der Wachau zwischen Spitz und Arnsdorf, von November bis März allerdings nur wochentags.

