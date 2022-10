AK Preismonitor 2: So teuer ist Einkaufen jetzt!

Preisschraube dreht sich stark weiter bei preiswertesten Produkten und Marken-Produkten wie Sonnenblumenöl, Mehl, Toastbrot, Zucker & Co.

Wien (OTS) - Der aktuelle AK Preismonitor zeigt extreme Preissteigerungen beim wöchentlichen Einkauf für billige Lebensmittel und Drogeriewaren sowie für Markenprodukte. So ortete die AK etwa eine fette Preistreiberei von 194 Prozent für günstiges Sonnenblumenöl, eine griffige Preissteigerung von 118 Prozent für günstiges Mehl, ein unverdauliches Plus von 61 Prozent für Feinkristallzucker von Wiener Zucker und eine haarsträubende Teuerung von 79 Prozent für den Syoss-Haarspray.

Konkret: ungeheuer teuer – acht Preisbeispiele:

Preiswerteste Lebensmittel in den Geschäften bei Billa und Hofer – Teuerung bis zu 194 Prozent

Um 1,19 Euro gab es das Sonnenblumenöl von Clever (pro Liter) bei Billa im Geschäft im September 2021, im September 2022 war mit dem „besten“ Preis um 3,50 Euro nur das Sonnenblumenöl von Sonnigold vorhanden – das ist eine fette Preissteigerung von 194,1 Prozent. Griffiges Mehl von Happy Harvest (1 Kilogramm) hatte Hofer im September 2021 um 0,39 Euro, im September 2022 schon um 0,85 Euro – das ist ein griffiges Plus von 117,9 Prozent.

Preiswerteste Drogeriewaren im Bipa-Shop und bei Müller-Online – Teuerung bis zu 719 Prozent

Für den Today-Nackellackentferner (pro 100 Milliliter) verlangte Bipa im Geschäft im Jänner 0,48 Euro. Im September gab es als „günstigsten“ Nagellackentferner nur jenen von Bi Good (100 Milliliter) um 3,93 Euro – bei dem Plus von 718,8 Prozent ist echt der „Lack ab“.

Glasreiniger-Spray von Blink kostete 0,95 Euro (pro Liter) bei Müller im Online-Shop im Oktober 2021. Ende September 2022 war nur der Frosch Spiritus um 4,38 Euro (pro Liter) als „preiswertestes“ Produkt im Online-Shop zu finden – das ist ein Plus von 361,1 Prozent.

Marken-Lebensmittel bei Billa- und Interspar-Online – Teuerung bis zu 61 Prozent

Für den Feinkristallzucker (1 Kilogramm) von Wiener Zucker veranschlagte der Interspar Online-Shop im Oktober 2021 noch 0,99 Euro, im Oktober 2022 bereits 1,59 Euro – das ist ein Plus von 60,6 Prozent.

Für das Toastbrot in Scheiben von Ölz verrechnete der Billa Online-Shop im Oktober 2021 noch 3,98 Euro pro Kilogramm, im Oktober 2022 schon 5,98 Euro – das ist ein Plus von 50,3 Prozent.

Marken-Drogeriewaren in den Online-Shops bei Müller und DM – Teuerung bis zu 79 Prozent

Der Haarspray Volume Lift (400 Milliliter) von Syoss hatte im Oktober 2021 im Müller Online-Shop einen Preis von 2,49 Euro, im Oktober 2022 von 4,45 Euro – das ist ein haarsträubendes Plus von 78,7 Prozent. Für das Finish Spezial Salz (1,2 Kilogramm) verlangte der DM-Online-Shop im Oktober 2021 noch 0,95 Euro, im Oktober 2022 schon 1,25 Euro – das ist ein salziges Plus von 31,6 Prozent.

