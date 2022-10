Firmenpleiten: Österreich verzeichnet stärksten Anstieg in Europa

Acredia und Allianz Trade rechnen 2023 mit weltweitem Insolvenz-Anstieg von 19 Prozent, für Österreich werden +13 Prozent erwartet

Für 2023 erwarten wir dann, dass die Anzahl das erste Mal wieder über dem Vor-Pandemie-Niveau liegt. Derzeit gehen wir von einem Anstieg von 13 Prozent für 2023 aus, verglichen mit 2019 wäre das ein Plus von 8 Prozent. Gudrun Meierschitz, Vorständin von Acredia 1/4

Weltweit hat bereits eine Trendwende eingesetzt. Die Hälfte aller Länder, die wir analysiert haben, verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 ein zweistelliges Plus bei den Unternehmensinsolvenzen Gudrun Meierschitz, Vorständin von Acredia 2/4

Bis Ende des Jahres könnten wir in Österreich auf knapp 5.000 Firmenpleiten kommen Gudrun Meierschitz, Vorständin von Acredia 3/4

Auch Länder, die derzeit noch niedrige Insolvenzzahlen aufweisen, wie die USA, China, Deutschland, Italien und Brasilien, dürften nächstes Jahr einen Anstieg verzeichnen. Gudrun Meierschitz, Vorständin von Acredia 4/4

Wien (OTS) -

Hälfte der Länder bereits im ersten Halbjahr 2022 mit zweistelligem Zuwachs bei Unternehmensinsolvenzen, bis Jahresende wird ein weltweiter Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet

Österreich im Q3 2022 mit stärkstem Anstieg aller europäischen Länder bei Firmenpleiten (+96 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum); für 2023 wird ein Plus von 13 Prozent prognostiziert

Staatliche Hilfsmaßnahmen könnten den Anstieg eindämmen



Wien, 27. Oktober 2022 - Hoher Inflationsdruck, eine restriktive Geldpolitik und unterbrochene Lieferketten gefährden zunehmend die Profitabilität und den Cash Flow der Unternehmen. Viele Regierungen versuchen die Situation mit Steuermaßnahmen in den Griff zu bekommen. Ob die Maßnahmen ausreichen, hängt vor allem von der Energiekrise und der damit einhergehenden Rezessionsentwicklung ab. Acredia, die führende österreichische Kreditversicherung hat gemeinsam mit Allianz Trade* tausende Makro-Finanzdaten analysiert und eine Prognose zum weltweiten Insolvenzgeschehen erstellt.

Europa: zweistelliges Plus für 2023 erwartet, Österreich erstmals über Vor-Pandemie-Niveau

Europa wird sich in den nächsten zwei Jahren auf steigende Insolvenzzahlen einstellen müssen. Besonders in Frankreich (2022: +46 % ; 2023: +29 %), Großbritannien (+51 % ; +10 %), Deutschland (+5 % ; +17 %) und Italien (-6 % ; +36 %) wird ein starker Anstieg erwartet. Branchen wie die Bauwirtschaft, der Handel und die Logistik sind stark betroffen. Dabei sind es vornehmlich kleinere Unternehmen, denen Inflation, explodierende Energiekosten und steigende Löhne zum Verhängnis werden.

Auch in Österreich ist die Trendwende in vollem Gange. Bis Ende September 2022 mussten 3.553 Unternehmen Insolvenz anmelden**. Das entspricht einer Zunahme von 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und stellt damit den stärksten Anstieg aller europäischen Länder dar. „ Bis Ende des Jahres könnten wir in Österreich auf knapp 5.000 Firmenpleiten kommen “, schätzt Gudrun Meierschitz, Vorständin von Acredia. „ Für 2023 erwarten wir dann, dass die Anzahl das erste Mal wieder über dem Vor-Pandemie-Niveau liegt. Derzeit gehen wir von einem Anstieg von 13 Prozent für 2023 aus, verglichen mit 2019 wäre das ein Plus von 8 Prozent. “

Nach zwei Jahren erstmals wieder Anstieg der weltweiten Unternehmensinsolvenzen

Die Analyse geht davon aus, dass die Zahl der weltweiten Firmenpleiten sowohl 2022 (+10 %) als auch 2023 (+19 %) steigen wird. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Zahlen signalisiert das eine Trendwende. Bis Ende 2023 könnte das globale Insolvenzgeschehen wieder auf Vor-Pandemie-Niveau liegen (+2 %).



“ Weltweit hat bereits eine Trendwende eingesetzt. Die Hälfte aller Länder, die wir analysiert haben, verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 ein zweistelliges Plus bei den Unternehmensinsolvenzen “, fasst Meierschitz die Entwicklung zusammen. „ Auch Länder, die derzeit noch niedrige Insolvenzzahlen aufweisen, wie die USA, China, Deutschland, Italien und Brasilien, dürften nächstes Jahr einen Anstieg verzeichnen. “

Staatliche Hilfen könnten dazu beitragen, die Insolvenzdynamik einzudämmen

Sollte die Energiekrise eine stärkere Rezession in Europa auslösen, wird es wahrscheinlich vermehrt staatliche Hilfen geben, um die Insolvenzsteigerung einzudämmen. Ausgehend von den derzeitigen Unterstützungen, die gezielt die Insolvenzdynamik verlangsamen sollen, könnte 2022 und 2023 der Anstieg an Firmenpleiten in den größten europäischen Märkten um -10 Basispunkte gedrückt werden.



Die vollständige Studie von Acredia und Allianz Trade finden Sie hier: Corporate Risk is back – Watch out for business insolvencies (pdf).



*Allianz Trade ist eine Marke von Euler Hermes

** Quelle: KSV1870







Über die Acredia-Gruppe

Acredia ist mit einem Marktanteil von über 50 % und einem Gesamtobligo von mehr als 29 Milliarden Euro Österreichs führende Kreditversicherung und schützt offene Forderungen im In- und Ausland.



Acredia steht im Eigentum einer Managementholding – 49 % hält die Euler Hermes AG, Hamburg und 51 % die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien. Der Umsatz der Acredia-Gruppe beträgt insgesamt 83,5 Millionen Euro. Acredia hat sich für das Gütesiegel „equalitA“ des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort qualifiziert und zählt damit zu Österreichs Unternehmen, die innerbetriebliche Frauenförderung aktiv leben. www.acredia.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marion Koll, Pressesprecherin Acredia Versicherung AG

Tel.: +43 (0)5 01 02-2150, Mobil: +43 664 80102 2150, E-Mail: marion.koll @ acredia.at



Bettina Pepek, kommunikationsraum GmbH

Mobil: +43 664 510 8678, E-Mail: pepek @ kommunikationsraum.at