Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 27. Oktober 2022. Von Manfred Mitterwachauer: "Schwarz-rote Wundertüte".

Innsbruck (OTS) - Jene Innovations- und Erneuerungskraft, welche die neue Tiroler Landesregierung unter ÖVP und SPÖ schon für sich reklamierte, noch bevor ein einziger Beschluss gefasst war, wird sich erst an der Umsetzung des Koalitionspapiers messen lassen.

Tirols neuer Landeshauptmann Anton Mattle (VP) wird heute in Wien von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Ein notwendiger Formalakt. Zuvor hat Mattle bereits gestern von Schwarz-Rot in der ersten Arbeitssitzung den „Tiroler Teuerungsrat“ gründen lassen. Mattles neuer Vize, LHStv. Georg Dornauer (SP), will indes heute in seinen Zuständigkeiten selbst erste Duftmarken setzen – und sich nach Rücksprache mit der Landesflüchtlingsgesellschaft TSD aktiv in den „Zelt-Streit“ mit dem Bund in Absam einschalten. Selbiger droht zu eskalieren. Rasch ins Arbeiten kommen – das ist dieser Tage die oberste Prämisse der seit Dienstag im Amt befindlichen schwarz-roten Landesregierung. Über Sein oder Schein wird letztlich auch die Geschwindigkeit der Umsetzung des Koalitionspapiers entscheiden.

Die multiplen Krisen, die auch Tirol beuteln, machen das Regierungsteam von Mattle und Dornauer zu Getriebenen. Dennoch will man in der Gestaltung des Landes Innovationskraft beweisen und Bereitschaft zur Erneuerung an den Tag legen. Festgehalten ist all das auf 73 eng beschriebenen Seiten. Das schwarz-rote Regierungsprogramm soll der (vorerst) fünfjährigen gemeinsamen Reise eine inhaltliche Leitschiene sein. Eine Strecke, die nur auf den ersten Metern frisch asphaltiert ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Koalition in Sichtweite des ersten Schlaglochs kommen wird.

Allein der versprochene Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung bleibt – ohne eine zeitliche Determinante im Koalitionspakt – mehr als fraglich. Die Gemeinden sind darauf weder infrastrukturell noch personell und schon gar nicht finanziell vorbereitet. Und ohne Geld vom Bund wird der Rechtsanspruch seinen Kinderschuhen erst recht nicht entwachsen. Nicht anders in der Pflege: Viele schön formulierten Überschriften kranken auch hier am Gespann Personal und Geld. Ersteres fehlt und Zweiteres ist (zumindest aus Wien) nicht dauerhaft gesichert.

Neuerschließungen bei Skigebieten schließt der Pakt zwar aus, wie es aber mit Endausbaugrenzen im Seilbahn- und Skigebietsprogramm aussieht, wird erst dessen versprochene Neuverhandlung zeigen. Und wie die fünf Millionen Quadratmeter an Photovoltaikflächen, die VP/SP stemmen wollen, in die Umsetzung kommen sollen, bedarf erst noch einer gründlichen Handlungsanleitung.

Der Pakt von Schwarz-Rot ist ambitioniert und schwammig zugleich. Ergo gleicht er aktuell mehr einer Wundertüte. Was die Regierung daraus wie und wann hervorzaubern kann, wird in vielen Bereichen noch ein ordentlicher Kraftakt werden. Aber wie sagte Dornauer doch dieser Tage zu Mattle: „Toni, wir schaffen das.“





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com