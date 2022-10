Privat 3 Money, Großbritanniens exklusivste Wealth-Tech-Firma, führt eine maßgeschneiderte mobile Handelsplattform für HNW-Kunden ein

Privat 3 Money hat eine maßgeschneiderte mobile Handelsplattform eingeführt, die über seine mobile App zugänglich ist, und ist dadurch erst das zweite digitale Finanzinstitut in Großbritannien, das diesen In-App-Service anbietet.

Die Handelsplattform wurde im Rahmen einer Partnerschaft zwischen dem FINRA-regulierten DriveWealth und dem FCA-regulierten P3 Wealth, einem Schwesterunternehmen von Privat 3 Money, auf den Markt gebracht.

Die Partnerschaft bietet den Kunden die Möglichkeit, nicht nur auf Einlagen und Zahlungsdienste zuzugreifen, sondern auch über eine mobile Plattform zu investieren.

Die Kunden haben jetzt Zugang zur NYSE und zur NASDAQ, zwei der größten Börsen der Welt.

Privat 3 Money revolutioniert den Markt für Privatvermögen mit der ultimativen digitalen Finanzplattform.

Die neueste und exklusivste Wealth-Tech-Firma Großbritanniens, Privat 3 Money, hat eine maßgeschneiderte mobile Handelsplattform eingeführt und ist damit nach Revolut das zweite digitale Finanzinstitut im Vereinigten Königreich, das diese Möglichkeit für berechtigte Kunden anbietet.

Die in diesem Monat gestartete Plattform bietet P3-Kunden nicht nur die Möglichkeit, digitale Zahlungs- und Einzahlungsdienste in Anspruch zu nehmen, sondern jetzt auch die Möglichkeit, über ein einziges Konto zu investieren und US-Aktien über den Zugang zu zwei der größten Börsen der Welt, der NYSE und der NASDAQ, zu handeln. P3 hofft, dank dieser schnellen technischen Lösung, vorbehaltlich einer künftigen Genehmigung, den nahtlosen Handel mit den wichtigsten Kryptowährungen zu ermöglichen.

Dies alles ist einer Partnerschaft mit der in den USA ansässigen globalen Fintech-Investmentgesellschaft DriveWealth zu verdanken, deren moderne und ausgefeilte Backend-Technologie den P3-Kunden den Marktzugang ermöglicht, der über das Frontend der mobilen Plattform von Privat 3 zum Leben erweckt wird.

Das FINRA-regulierte DriveWealth wurde 2012 mit der Vision gegründet, dass Investitionen in den US-Aktienmarkt global, kostengünstig und digital zugänglich sein sollten. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem globalen Kraftpaket entwickelt, indem es Partnerschaften mit über 100 Fintechs, Neobanken und Wallets eingegangen ist, um Anlegern weltweit börsennotierte US-Wertpapiere zur Verfügung zu stellen.

„Wir stehen an der Schwelle zu einer digitalen Revolution im Bereich der persönlichen Finanzen, und durch Partnerschaften mit gleichgesinnten Unternehmen wie Privat 3 geben wir unseren Kunden die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um ihr finanzielles Leben selbst in die Hand zu nehmen", so Harry Temkin, Chief Information Officer bei DriveWealth.

Die Partnerschaft mit Privat 3 Money wurde durch die Zusammenarbeit mit P3 Wealth ermöglicht, einer FCA-regulierten Investmentfirma, die sich vollständig im Besitz von Reda Bedjaoui, dem Gründer und Direktor von Privat 3 Money, befindet. Diese Beziehung ermöglicht es den Kunden von Privat 3, die bei DriveWealth angemeldet sind, aufgrund der von P3 Wealth erteilten Lizenz Transaktionen durchzuführen.

„Wir sind erst das zweite britische Finanzinstitut, das seinen Kunden auf einer Plattform und über ein einziges Konto Zugang zu bankähnlichen Dienstleistungen und Handelsmöglichkeiten bietet", so Reda Bedjaoui, Gründer von Privat 3 Money.

„Es ist ein Produkt, das Kunden, die für P3 in Frage kommen, eine effizientere Möglichkeit bietet, ihr Geld anzulegen, und zwar mit Hilfe von optimierten Tools, die auf die Zukunft des Finanzwesens ausgerichtet sind. In einer hektischen, globalen und zeitkritischen Welt ist dies eine bahnbrechende Innovation für unsere Kunden."

