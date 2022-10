„Tag der Polizei“: Recruiting Im Fokus

Innenministerium veranstaltete am heutigen Nationalfeiertag den ersten „Tag der Polizei"

Wien (OTS) - Tausende Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung des Innenministeriums zum „Tag der Polizei“ am heutigen Nationalfeiertag und konnten die Polizei am Minoritenplatz in Wien hautnah erleben. „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die am heutigen Nationalfeiertag im Einsatz waren und die gesamte Bandbreite der Polizei dargestellt haben. Das große Interesse der tausenden Besucherinnen und Besucher hat einmal mehr gezeigt, wie sehr der Polizeiberuf im Interesse und im Vertrauen der Menschen steht“, so Gerhard Karner.

Informationen über die Ausbildung, den Arbeitsalltag und die vielfältigen Tätigkeitsbereiche bei der Polizei konnte man sich unter anderem im Gespräch mit Streifenpolizistinnen und -polizisten, Kolleginnen und Kollegen des Bundesausbildungszentrums für Polizeidiensthundeführerinnen und -führer, des Entschärfungsdienstes, der Bereitschaftseinheit und der Alpinpolizei holen. „Es ist wichtig, ein realistisches Bild zu zeichnen, um geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden, die den Anforderungen des Berufes entsprechen. Wir brauchen Menschen, die Eigeninitiative zeigen und sich auch über die Grenzen ihres Berufs hinweg engagieren“, erklärte Karner. „Solche Bedienstete machen Projekte und Initiativen wie „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ und die Kinderpolizei – die heute ebenfalls vertreten waren – erst möglich.“ Auch ein Konzert der Polizeimusik Wien, eine Vorführung des Einsatzkommandos Cobra sowie eine Vorführung von Polizeidiensthundeführern und ihrer vierbeinigen Kollegen sorgten für große Begeisterung bei Polizeifans jeden Alters.

Sicherheitsfest am Rathausplatz

Beim Sicherheitsfest am Rathausplatz stellte die Landespolizeidirektion Wien gemeinsam mit weiteren Hilfs- und Einsatzorganisationen zahlreiche Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge aus und veranstaltete Vorführungen, unter anderem der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA).

Starkes Team, starker Job

In allen Bundesländern werden laufend Polizistinnen und Polizisten gesucht. Die Grundausbildung dauert 24 Monate und hat das Ziel, die für das Berufsfeld relevanten praxisbezogenen Lehrinhalte und die erforderliche soziale Kompetenz zu vermitteln. Sie umfasst die einjährige Basisausbildung, ein dreimonatiges Berufspraktikum, eine fünfmonatige Theorievertiefung mit abschließender Dienstprüfung sowie ein weiteres viermonatiges Berufspraktikum.

