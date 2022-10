Papaya Global arbeitet mit J.P. Morgan zusammen, um die globale Bezahlung von Löhnen und Gehältern in bemerkenswerter Geschwindigkeit zu bewerkstelligen

Tel Aviv, Israel und London (ots/PRNewswire) - Papaya liefert die Lohn- und Gehaltsabrechnung jetzt in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu anderen Anbietern, die internationale Arbeitskräfte bedienen, und zwar unabhängig vom geografischen Standort der Mitarbeiter mit Unterstützung durch die Zahlungsprodukte und -lösungen von J.P. Morgan zusammen mit anderen aktuellen strategischen Partnerschaften und Akquisitionen.

Papaya Global, die führende globale Personal Management-Plattform für die Ära der Telearbeit, die bereits als Technologie-Innovatorin für Lohnbuchhaltung bekannt ist, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen nun bereit sei, internationale Zahlungen durch hochmoderne Technologie mit der Integration der Zahlungsverarbeitungsprodukte und -lösungen von J.P. Morgan zu erweitern, die die globale Gehaltsabrechnung von Papaya transformieren und Kunden mit schnellen, nahtlos ineinander greifenden, konformen und sicheren Möglichkeiten der Zahlungsabwicklung in jeder beliebigen Region für Unternehmen unterstützten könnte, die Mitarbeiter in mehreren Ländern beschäftigen.

Die neuen Möglichkeiten der Abdeckung von Papaya erweitern seine Marktführerschaft bei der Bereitstellung internationaler Gehaltsabrechnungen. Papayas kürzliche Übernahme von Azimo, einem Unternehmen für Überweisungstechnologien, ermöglicht Papaya umfassende internationale Gehaltsabrechnungen in mehr als 100 Ländern. Mit den Produkten und Lösungen zur Zahlungsverarbeitung von J.P. Morgan überwindet die vollständig automatisierte und transparente Softwarelösung von Papaya nun die bisherigen Einschränkungen, und ermöglicht nun sichere und transparente Gehaltsabrechnungen und Zahlungen, was ein verbraucherfreundlicheres Erlebnis für die Mitarbeiter schafft.

„Wir glauben, dass diese Partnerschaft in Verbindung mit unserer umfangreichen Lizenzierung die globale Plattform Papaya in die Lage versetzt, Zahlungen mit einer beispiellosen Geschwindigkeit im Vergleich zu anderen Marktlösungen durchzuführen", sagte Eynat Guez, CEO und Mitbegründer von Papaya. „Die Zukunft der Gehaltsabrechnungen hängt von den Erwartungen der Mitarbeiter ab, und die Zukunft der Arbeit ist die Telearbeit. Die Zusammenarbeit mit J.P. Morgan, der Plattform und den innovativen Lösungen von Papaya, versetzt Unternehmen in die Lage, Arbeiter zu vergüten, egal an welchem Ort der Welt sie arbeiten. Unternehmen können die besten internationalen Talente ohne jegliche Einschränkungen einstellen und bezahlen, was zu einer höheren Zufriedenheit sowohl der Arbeitgeber als auch der Mitarbeiter führt. Papaya ist Wegbereiter für Gehaltsabrechnungen und Zahlungen, um die Erwartungen und Geschäftsbedürfnisse einer externen und globalen Belegschaft zu erfüllen."

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Papaya Global über viele Monate zusammengearbeitet haben, um diese Lösung zu optimieren, und wir freuen uns jetzt sehr, unsere Zahlungsprodukte zu erweitern, da sie eine schnelle und nahtlose Gehaltsabrechnung für ihre Kunden schaffen möchten", sagte Efrat Laor, Head of J.P. Morgan Israel Corporate Banking.

Informationen zu Papaya Global

Papaya Global fördert die globale Einstellung von Personal, indem es Mitarbeiter, Gehaltsabrechnung und Zahlungsmanagement für Unternehmen in mehr als 160 Ländern unterstützt. Wenn Unternehmen Hindernisse für die globale Einstellung von Personal überwinden, das Engagement steigern und gleichzeitig das Mitarbeitererlebnis optimieren wollen, dann sollten sie sich unbedingt an Papaya Global wenden. Die automatisierte, cloudbasierte SaaS-Plattform von Papaya bietet eine End-to-end-Lösung, vom Onboarding über das laufende Management bis hin zu grenzüberschreitenden Zahlungen. Die Plattform ist an alle geschäftlichen Anforderungen anpassbar, kann vorhandene HRIS-Managementools integrieren und verwendet intelligente Technologien, um Compliance zu gewährleisten und Fehler zu eliminieren. Sämtliche Mitarbeiterinformationen werden zentral verwaltet, wodurch ein hochtransparentes System zur Nachverfolgung der Personalausgaben sowie zur Bereitstellung von Echtzeit-Geschäftsdaten geschaffen wird. Das Team von Papaya arbeitet derzeit in Tel Aviv, New York, Austin, London, Kiew, Singapur und Melbourne. http://www.papayaglobal.com

