Grün und intelligent: Zoomlion präsentiert neue Hubarbeitsbühnen, Erdbewegungs- und Gabelstaplerprodukte auf der bauma 2022

München (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) eröffnete am 24. Oktober seine Ausstellung auf der bauma 2022 in München. Unter dem Motto „Vision Creates Future" präsentiert Zoomlion in diesem Jahr seine neusten Errungenschaften in der Technologie- und Produktentwicklung sowie seinen Fortschritt in den Bereichen Digitalisierung, Intelligenz und Nachhaltigkeit.

Zoomlion stellt ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Maschinen aus, darunter Erdbewegungsmaschinen, Hebemaschinen, Betonmaschinen, Hubarbeitsbühnen und Industriefahrzeuge.

Zu den Vorzeigeprodukten der Hubarbeitsbühnen (HAB) gehören Scherenbühnen, Teleskopbühnen und Kurbelmodelle. Die selbstfahrenden Lithium-Ionen-betriebenen Gelenkteleskopbühnen ZA16JERT-Li und ZA20JERT-Li feiern auf der bauma ihre Premiere. Mit einem AC-Motorantrieb können sie sich an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen und einen geräuscharmen und emissionsfreien Betrieb erreichen.

Zwei elektrische AWP mit geradem Ausleger, ZT22JE und ZT26JE, werden auf der bauma 2022 vorgestellt. Ausgestattet mit einem 80-V-Lithium-Akku, der speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickelt wurde, verfügen beide Modelle über eine doppelte Tragfähigkeit von 300/450 kg, einen stufenlosen 360-Grad-Drehtisch, Allradantrieb und eine Steigfähigkeit von 45 Prozent (24°), um eine leise, emissionsfreie und effiziente Leistung zu erzielen.

Aus dem Bereich Erdbewegung werden fünf Baggerprodukte vorgestellt, die für den europäischen High-End-Markt entwickelt wurden. Drei davon (ZE18GU, ZE26GU und ZE35GU) sind Kurzheckbagger mit kleiner Tonnage, die sich durch ein maßgeschneidertes, lastabhängiges Hydrauliksystem auszeichnen, das die Manövrierfähigkeit und Zuverlässigkeit verbessert und gleichzeitig eine automatische Fehlerdiagnose und bequeme Wartung ermöglicht.

Der ZE210GLC ist ein 21-Tonnen-Bagger, bei dem Komfort, Kontrolle und eine Wartung auf Pkw-Niveau im Vordergrund stehen. Er senkt den Kraftstoffverbrauch um 10 Prozent durch eine bedarfsgerechte positive Durchflusskontrolle mit großem Hubraum und niedrigen Drehzahlen. Außerdem kann er mit einem intelligenten 2D/3D-Leitsystem, einem elektronischen Zaun und einer Spracherkennung ausgestattet werden, um die Betriebseffizienz zu verbessern. Der Kompaktlader ZS090V verfügt über eine vertikale Hebevorrichtung mit einer um 10 Prozent höheren Ladekapazität als eine kreisförmige Hebevorrichtung. Dank seines modularen Aufbaus kann der Lader über 200 Arten von Funktionswerkzeugen zur Erledigung verschiedener Aufgaben mitführen.

Zoomlion stellt außerdem neue intelligente und umweltfreundliche Gabelstapler vor, darunter die Lithium-Ionen-Modelle FB25H und FB35S. Beide sind mit einer elektrischen AC-Fahrsteuerung und einer elektrischen AC-Pumpensteuerung ausgestattet, und die Motoren sind mit Temperatur- und Geschwindigkeitssensoren versehen, um autonomen Schutz und Wartung zu realisieren. Seine regenerative Bremsfunktion kann 25 Prozent der Energie beim Bremsen zurückgewinnen, was die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängert.

Digitalisierung hat für Zoomlion hohe Priorität

Zoomlion hat die Digitalisierung ganz oben auf seine Prioritätenliste gesetzt. Auf der bauma 2022 zeigt das Unternehmen seine intelligente Fernverwaltungsplattform für Hubarbeits- und Erdbewegungsmaschinen. Die speziell entwickelte intelligente Plattform für die Überwachung und das Vermietungsmanagement kann Aufgaben wie die Positionierung/Überwachung von Geräten, Fehlerdiagnose, das Sperren/Entsperren und vieles mehr schnell erledigen. Außerdem hilft sie Kunden bei der Verwaltung von Mietverträgen und Zahlungen und liefert ihnen Informationen über die Geräte in Echtzeit.

Zoomlion wird auf der bauma 2022 eine Reihe von Veranstaltungen zur Einführung neuer Produkte, Produktseminare und Roadshows veranstalten. Bitte besuchen Sie den Stand FS905/2 für weitere Informationen und Einblicke.

„Zoomlion freut sich darauf, auf der bauma 2022 intelligente und nachhaltige Produkte und Digitalisierungsdienstleistungen vorzustellen und mit unseren Partnern zu teilen", sagte Fan Zhide, Assistant General Manager der Zoomlion Overseas Company. „Im Jahr 2022 feiert Zoomlion sein 30-jähriges Bestehen. Als Pionier der Branche, der seinen Kunden Werte vermittelt und soziale Verantwortung übernimmt, wollen wir die digitale, intelligente und grüne Transformation vorantreiben und zu einer besseren, nachhaltigeren Zukunft beitragen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1929185/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/grun-und-intelligent-zoomlion-prasentiert-neue-hubarbeitsbuhnen-erdbewegungs--und-gabelstaplerprodukte-auf-der-bauma-2022-301660003.html

Rückfragen & Kontakt:

Chengkun Liu,

+86-0731-8993-2001,

349022990 @ qq.com