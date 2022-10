Polizei und Bundesheer: Gemeinsam gegen Schlepperkriminalität

Durch die enge Zusammenarbeit an den österreichischen Grenzen kann der hohe Sicherheitsstandard aufrechterhalten werden.

Wien (OTS) - „Ich bedanke mich bei allen Soldatinnen und Soldaten, insbesondere auch bei unserer Miliz, die auch heute für unseren Schutz an den Grenzen Österreichs eingesetzt sind. Schulter an Schulter mit der Polizei kämpfen wir gegen illegale Migration und gemeinsam für den Schutz unserer österreichischen Bevölkerung – für ein sicheres Österreich“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die sich gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner am heutigen Nationalfeiertag bei allen Assistenzkräften bedankte. „Durch die enge Kooperation im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz ist es gelungen, dass dieses Jahr bereits mehr als 500 Schlepper festgenommen werden konnten. Ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die organisierte Schleppermafia“, betonte Karner.

1.100 Soldatinnen und Soldaten sind am heutigen Nationalfeiertag im Einsatz an den Grenzen Österreichs. Ein besonderer Hotspot für illegale Grenzübertritte ist die Grenze zu Ungarn im Burgenland. Der Assistenzeinsatz vom Bundesheer für den Grenzschutz wird laufend evaluiert und ständig in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Landespolizeidirektion abgestimmt.

Seit Anfang Mai 2022 finden im Rahmen der „Aktion scharf“ verstärkt grenzübergreifende Kontrollen zur Bekämpfung der Schlepperei statt. „Die Kontrollen werden insbesondere an Grenzübergängen, im stark frequentierten Straßennetz sowie in Unterkünften der Grundversorgung durchgeführt", betonte Karner. Es kam zu einem starken Anstieg an Festnahmen im Bereich der Schlepperkriminalität. 2020 waren es 311, 2021 waren es 441 und 2022 wurden bereits 500 Schlepper in ganz Österreich festgenommen. „Diese Leistung ist den Polizistinnen und Polizisten – unterstützt vom Österreichischen Bundesheer – zuzuschreiben. Dafür ein großes Dankeschön – Sie tragen einen großen Teil dazu bei, dass Österreich ein sicherer Ort bleibt - in Zeiten, die durch neue Herausforderungen geprägt sind.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at