Parlament eröffnet am Tag der offenen Tür neue Wanderausstellung "Parlament on Tour"

Bis 3. November am Wiener Josefsplatz zu besichtigen, ab Jänner auf Tour in allen Bundesländern

Wien (PK) - Am heutigen Tag der offenen Tür des Parlaments wurde die neue, mobile Ausstellung "Parlament on Tour" von der Parlamentsspitze eröffnet. Die interaktive Wanderausstellung über Parlamentarismus und Demokratie soll das Parlament und seine Akteur:innen zu allen Bürger:innen in die Bundesländer bringen. Sie ist deshalb in vier Containern beheimatet, die an verschiedenen Orten aufgebaut werden können.

Der letzte Tag der offenen Tür des Parlaments im Ausweichquartier bietet darüber hinaus ein vielfältiges Programm. Bei einem Rundgang durch die Wiener Hofburg können sich Besucher:innen unter anderem über die Wiedereröffnung des sanierten Parlamentsgebäudes und über den Nationalfonds informieren. Am Josefsplatz wird die 5-Euro-Demokratiemünze zum Tausch angeboten. Am Heldenplatz kann die Ausstellung "Parlament baut Zukunft | berührt | verbindet" besichtigt werden.

Parlamentsspitze öffnet Tore für Besucher:innen und eröffnet "Parlament on Tour"

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause öffneten Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer und Bundesratspräsidentin Korinna Schumann heute Morgen wieder die Tore zum Ausweichquartier des Parlaments in der Hofburg und begrüßten die ersten Gäste. Auf dem Josefsplatz gab die Parlamentsspitze zudem den Startschuss für die neue Wanderausstellung "Parlament on Tour".

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka lud alle Besucher:innen ein, die Ausstellung zu besichtigen. Sie biete die Möglichkeit, sich näher mit dem Parlament auseinanderzusetzen und zu erkunden, was hinter einer funktionsfähigen Demokratie stecke. "Demokratie kommt nicht von selbst. Jede Gesellschaft und jede Generation muss sie sich erarbeiten", zeigte Sobotka sich überzeugt. Er erachte es deshalb als wichtig, mit der Wanderausstellung diese Botschaft in alle Bundesländer zu tragen.

Zweite Nationalratspräsidentin zeigte sich erfreut, wieder Gäste im Parlament begrüßen zu können. "Das Parlament als Herz der Demokratie hat die Aufgabe, sich mit der Lebensrealität der Menschen zu befassen und Lösungen zu finden. Ich freue mich, dass ich am heutigen Tag der offenen Tür so viele persönliche Begegnungen mit den Besucher:innen haben darf", sagte sie.

Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer blickte mit Vorfreude auf die Wiedereröffnung des historischen Parlamentsgebäudes im Jänner 2023: "Heute sind wir das letzte Mal am 26. Oktober im Ausweichquartier des Parlaments in der Hofburg. Wir sind aber nicht wehmütig. Wir freuen uns alle schon auf die Rückkehr ins neue, alte Parlamentsgebäude, in die Herzkammer unserer Demokratie", so Hofer.

Auch für Bundesratspräsidentin Korinna Schumann wird beim letzten Tag der offenen Tür im Ausweichquartier der Weg zurück ins sanierte Parlamentsgebäude deutlich sichtbar. In "Parlament on Tour" sieht sie eine große Chance, Werbung für die Demokratie zu machen. Die Wanderausstellung sei gleichzeitig eine Einladung, ab Jänner 2023 nach Wien zu kommen und das renovierte Parlamentsgebäude mit seinen vielfältigen Angeboten für Besucher:innen live zu erleben, so Schumann.

"Parlament on Tour" im Detail

Die Wanderausstellung "Parlament on Tour" kann noch bis 3. November, täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr, am Wiener Josefsplatz besichtigt werden. Mit der Wiedereröffnung des historischen Parlamentsgebäudes am 12. Jänner 2023 startet die Tour durch alle Bundesländer, in einer ersten Runde durch die Landeshauptstädte. Der erste Stopp ist anlässlich des Bundesratsvorsitzes des Burgenlands ab Jänner 2023 in Eisenstadt geplant. Erreicht werden sollen Bürger:innen jeden Alters.

Die Ausstellung informiert über die Funktionsweise des Parlaments und seine Rolle im politischen System. Erklärt wird der Aufbau des Parlaments mit seinen zwei Kammern Nationalrat und Bundesrat. Neben einem Begrüßungsvideo der Präsident:innen von Nationalrat und Bundesrat gibt es auch Informationen zu den Parteien und deren Entwicklung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Partizipation. Bürger:innen können ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung interaktiv an einem Steuerrad erkunden. In einer nachgebildeten Wahlkabine gibt es Informationen zu Wahlen.

Außerdem wird das System der Gewaltenteilung und die Rolle des Parlaments darin erläutert. Besucher:innen finden Informationen über die Hauptaufgaben von Nationalrat und Bundesrat, insbesondere zur Verabschiedung von Gesetzen. Außerdem können sich die Bürger:innen ein Bild vom Arbeitsalltag der Abgeordneten machen. Dafür wurde ein exemplarischer Terminkalender erstellt, der die Tätigkeiten von Abgeordneten veranschaulicht.

Ein historischer Überblick über die Entwicklung der Demokratie in Österreich und ein Wimmelbild zur Veranschaulichung aller Grundrechte runden den Besuch im Inneren der Container von Parlament on Tour ab. Im verglasten Container, der rund um die Uhr von außen besichtigt werden kann, befindet sich ein der Landkarte von Österreich nachempfundenes Möbelstück mit einem Modell des Parlamentsgebäudes.

Die vier Container werden in U-Form aufgestellt, sodass ein begehbarer Ausstellungsraum entsteht. Einer der vier Container ist komplett verglast und daher rund um die Uhr von außen zu besichtigen. Die Ausstellung ist selbsterklärend und niederschwellig aufgebaut. Bürger:innen können sie während der Öffnungszeiten eigenständig erkunden. Die Inhalte werden auf Deutsch präsentiert. Um "Parlament on Tour" für alle barrierefrei zugänglich zu machen, gibt es neben einer Rampe und Bodenmarkierungen auch Hörstationen, taktile Elemente und Induktionskopfhörer für Personen mit Hörgeräten.

Letzter Tag der offenen Tür im Parlament in der Hofburg

Bis 16.00 Uhr gibt es heute im Ausweichquartier des Parlaments in der Hofburg bei einem Infostand einen Vorgeschmack auf das sanierte Parlamentsgebäude und Wissenswertes zur Wiedereröffnung. Auch der Nationalfonds der Republik Österreich informiert über seine Kernaufgaben und Tätigkeiten. Bei einem Rundgang können Besucher:innen den Großen Redoutensaal, den aktuellen Sitzungssaal von Nationalrat und Bundesrat, entdecken.

Am Josefsplatz bietet die Münze Österreich AG zum Abschluss einer Roadshow durch das ganze Land die 5-Euro-Demokratiemünze, gefertigt aus dem alten Kupferdach des historischen Parlamentsgebäudes, zum Tausch an. Darüber hinaus kann die Ausstellung "Parlament baut Zukunft | berührt | verbindet" am Wiener Heldenplatz besucht werden, die Einblicke in die bewegte Demokratiegeschichte Österreichs bietet. (Fortsetzung Tag der offenen Tür) kar

HINWEIS: Fotos vom Tag der offenen Tür 2022 sowie eine Rückschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie auf der Website des Parlaments.

