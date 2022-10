Nachhaltiges Potenzial der Bionik: Innovationen nach dem Vorbild der Natur

Staatssekretärin Mayer eröffnet Ausstellung „BioInspiration“ im Technischen Museum Wien

Wien (OTS) - Der jungen Wissenschaft Bionik wird in Zukunft eine immer wichtigere Rolle zukommen, denn sie birgt in zahlreichen Bereichen ein immenses Potenzial für Wissenschaft und Innovation. Darum beleuchtet die neue Sonderausstellung „BioInspiration – Die Natur als Vorbild“ aus dem Parque de las Ciencias in Granada die noch junge Forschungsdisziplin Bionik – als Verbindung von Biologie und Technik – und zeigt, wie natürliche Phänomene, Strukturen, Prozesse und Mechanismen in technische Innovationen übertragen werden können. Die Ausstellung präsentiert aufschlussreiche Beispiele aus Architektur, Medizin, Verkehr, Ingenieurwesen, Robotik, Energie, Stadtplanung, Materialkunde, Sport oder Weltraumforschung. Dabei werden die naturwissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse anschaulich erläutert und mit aktuellen Innovations- und Forschungsprojekten verknüpft.

Die Bionik in ihrer Vielfalt

Mit mehr als 200 Objekten, Medieninstallationen und interaktiven Stationen können sich BesucherInnen auf eine eindrucksvolle Reise durch die verschiedensten Anwendungsbereiche der Bionik begeben – angefangen von der Antike bis hin zu Forschung der Gegenwart. Dabei können Klassiker der Bionik wie Klettverschluss, Lotus-Oberflächen, Saugnäpfe oder Flugmaschinen genauer unter die Lupe genommen werden, ebenso wie weniger bekannte Beispiele entdeckt und bestaunt werden: Schmerzfreie Injektionsnadeln nach dem Vorbild von Stechmücken, spezielle Dämpfsysteme für die Raumfahrt, die von den sanften Landungen von Katzen inspiriert sind, oder Hochgeschwindigkeitszüge, die durch die Nachahmung der Geometrie des Eisvogelschnabels effizienter und geräuschärmer unterwegs sind.

Besonderer Fokus der Ausstellung liegt auf Innovationen, die durch ihre Effizienz, Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit bestechen, und Lösungsansätze für die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Energiewende, Klimakrise und Umweltschutz entwickeln. BesucherInnen können so beispielsweise erkunden, wie der Treibstoffverbrauch im Flugverkehr durch die Beobachtung von Raubvögeln reduziert werden kann, wie Kühlen ohne Klimaanlage im Termitenbau funktioniert, was Buckelwalflossen mit Windkraftanlagen zu tun haben oder wie Zement klimaschonend „korallenartig wachsen“ kann.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit ‚BioInspiration‘ das enorme Potenzial der Bionik für Wissenschaft und Technik eindrucksvoll und beispielreich veranschaulichen können und dabei auch unser Publikum mit den nachhaltigen Einsatzmöglichkeiten dieser noch wenig bekannten, aber ungemein relevanten jungen Disziplin vertraut machen“, lädt TMW-Generaldirektor Peter Aufreiter zum Besuch der neuen Sonder­ausstellung ein.

„Das Technische Museum schlägt eine Brücke zwischen Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft. Es werden auf lustvolle Weise Technikgeschichte vermittelt und zukunftsweisende Fragestellungen diskutiert, wie die aktuelle Ausstellung ‚BioInspiration“ zeigt. Diese Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie uns das Staunen als Menschheit weiterbringt. Wir brauchen diese Inspiration, den ‚Erfindergeist‘ dringender denn je“, wie Staatssekretärin Andrea Mayer betont. „Es ist das Gebot der Stunde, die Natur nicht weiter auszubeuten, sondern, wie ‚BioInspiration‘ zeigt, sie zu achten und von ihrem großen Erfahrungsschatz zu lernen.“

Vielfältige Vertiefungsmöglichkeiten – vor Ort, online und im Tiergarten Schönbrunn

Um das Thema noch umfassender zu beleuchten, wird „BioInspiration“ von einer digitalen Publikation begleitet, die sich während der Laufzeit der Ausstellung stetig erweitert. Im BioInspiration-ZINE warten wissenschaftliche Beiträge, spannende Objektstorys ebenso wie exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Ausstellung. Auf dem Youtube-Kanal des Museums werden dazu ebenfalls mitreißende Impulsführungen und aufschlussreiche Video-Reportagen abrufbar sein. Zusätzlich bietet das Museum auch ein vielfältiges Vermittlungsprogramm für Schulen und Einzelpersonen.

Anlässlich der Ausstellung „BioInspiration“ bieten der Tiergarten Schönbrunn und das Technische Museum Wien mit einem gemeinsamen Kombiticket auch die Möglichkeit, einen eigenen Faktencheck bezüglich Technik nach dem Vorbild der Natur durchzuführen. Das Kombiticket ist von 1. November bis 31. Dezember 2022 im Online-Shop von Imperial Austria erhältlich und ermöglicht den um 20 % ermäßigten einmaligen Besuch beider Institutionen.

#Alliance4Science – BioInspiration ist Teil einer internationalen Museumskooperation

Um den internationalen Austausch und eine nachhaltige Museumspraxis zu fördern, ist diese Ausstellung Teil einer europäischen Kooperation zwischen dem Technischen Museum Wien, dem Parque de las Ciencias in Granada und der DASA Dortmund. Im Mittelpunkt der Kooperation stehen die Themen Innovation und Nachhaltigkeit. „BioInspiration“ des Parque de las Ciencias wird nach seiner Präsentation im Technischen Museum Wien ab Herbst 2023 weiter nach Deutschland und schließlich zurück nach Spanien wandern. Im Rahmen der Kooperation produzierte das Technische Museum Wien die interaktive Ausstellung über Ernährung „FOODPRINTS“, die ab 29. Oktober 2022 in Dortmund zu sehen ist, bevor sie weiter nach Granada reist. Ab Herbst 2023 zeigt das Technische Museum Wien die Partnerausstellung der DASA Dortmund „Smart World“.

