Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 26. Oktober 2022. Von Peter Nindler: "Es gibt keine Schonfrist".

Landeshauptmann Anton Mattle (VP) und LHStv. Georg Dornauer (SP) müssen in den nächsten Monaten gute Krisenmanager sein.

Innsbruck (OTS) - Die Dienstag angelobte neue schwarz-rote Landesregierung ist nur ein Teil der Tiroler Politik. Zwar ein gewichtiger, doch die Verantwortung für das Land tragen alle im Landtag vertretenen Parteien aktiv mit. Der Vertrauensverlust in die Politik, aber auch in die veröffentlichte Meinung, sprich die Medien, lässt sich nämlich nicht in Gut und Böse filetieren, er wird allgemein wahrgenommen. Gerade die sich überlappenden Krisen von Pandemie und Teuerung haben tiefe Kerben in das soziale Gefüge geschlagen, die zunehmende Polarisierung führt zur schleichenden Vergiftung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Die Regierung von Landeshauptmann Toni Mattle (VP) und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) verdient deshalb eine Chance, für Stabilität und Erneuerung im Land zu sorgen. Natürlich mit notwendiger Kontrolle durch die Opposition. Allerdings muss die Tiroler ÖVP endlich einmal behutsam mit ihrer (jetzt geschrumpften) Macht umgehen, Transparenz leben und die Zeichen der Veränderung für ein hohes Maß an Umwelt- und Klimabewusstsein sowie sozialer Verantwortung, z. B. beim leistbaren Wohnen, wahrnehmen. Was es heißt, jahrelang auf der Oppositionsbank zu sitzen, sollte wiederum die SPÖ in ihrer neuen alten Rolle nicht vergessen. Jede Regierung reicht anfangs der Opposition die Hand, doch sie lässt sie dann meist trotz guter Ideen abblitzen und am langen Arm verhungern.

Mehr denn je benötigt es aber politische Krisenmanager. Teuerung, Energie- und Flüchtlingskrise fordern auch lokale Antworten von Mattle und Dor-

nauer. Da gibt es keine Schonfrist, die Stromrechnungen und Betriebskosten müssen jetzt bezahlt, Asylwerber menschenwürdig untergebracht werden.





